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宏碁通信打造「韌性城市」　推出智慧水城市解決方案

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▲宏碁通信打造「韌性城市」　推出智慧水城市解決方案。（圖／宏碁提供）

▲宏碁通信推出智慧讀表盒。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）今（25）日宣布，旗下專做商用物聯網（Business IOT）解決方案的宏碁通信公司，在26日於台北登場的「台灣國際水週」（TIWW）展覽中，發表一系列以「韌性城市」（Resilient City）為目標的智慧水城市解決方案。

宏碁通信總經理薄占平表示，「韌性城市」代表城市在經外力後有足夠的容受力、恢復力以維持主要城市架構與功能，宏碁通信將以堅實的物聯網技術與智慧城市願景，打造出「智慧水城市」解決方案，除了能提升台灣環境水準外，更希望放眼全球，輸出解決方案到有需要的國家。

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隨著地球暖化日益嚴重，海水溫度上升大幅增加暴雨機率，每逢大雨來臨，城市淹水的狀況就屢見不鮮，經濟部水利署對此更於107年推動水利法修正，新增逕流分擔與出流管制，希望解決淹水問題。

隨著物聯網技術越趨成熟，河川、溪流、滯洪池、下水道的狀況，可透過不同的感測器架設，掌握流量、流速、水位、水壓等即時資訊，以便各級政府隨時掌握水情資訊，盼能提早做出逕流分擔的相關決策和佈署，然而相關的建構卻受限於成本、通信品質、資料安全等問題而無法大量的布建。

對此，宏碁通信提出以智慧連接（Smart Connection）架構為基礎的智慧水城市解決方案，除能降低營運成本、加強通信品質外，更能增強資料安全性，同時宏碁通信也提出「智慧雨水網」概念，整合城市內的各個雨水滯洪設備，如景觀湖、地下滯洪池、雨水下水道、建築物的筏基等結構，有效串接與規劃性調控，進而讓大雨來臨時，達到有效的逕流分擔，除能減少淹水外，也讓城市在大雨過後能快速恢復，達到韌性城市的目標。

▲宏碁通信打造「韌性城市」　推出智慧水城市解決方案。（圖／宏碁提供）

▲宏碁通信推出智慧讀表盒。（圖／宏碁提供）

除了淹水問題，氣候變遷也造成部分區域乾旱缺水，再加上各水庫因淤積而存水量降低，更加劇缺水問題，依據世界銀行的統計，全世界一年因管線所造成的漏水達140億美金，超過三分之一的水在用戶使用前即流失，而且台灣近十年平均漏水率更達18%，因此政府近年規劃更換智慧水表以主動偵測漏水等用水異常狀況，但同樣也面臨到成本、通信品質、和資料安全等問題，造成智慧水表的布建困難。

有鑑於此，宏碁通信除了利用智慧連接做智慧水表網路架構外，也提出了「智慧讀表盒」解決方案，能以降低成本、升級通信品質與資料安全性的方式，即刻將既有水表升級為智慧水表，並內建照相模組，可拍攝水表表面，再透過邊緣運算計算用水量後，將資料回傳至用水平台，不須切管安裝影響民眾的日常用水需求，同時採用彈性的架構來支持各式的水表。

智慧讀表盒還可搭配宏碁智慧連接方案中的工業資料採集器IDAM以延伸信號，改善因為水箱、建築物、基地台所造成的通信品質問題，針對公寓以及大樓水表坐落在同一區域的特性，透過工業資料採集器IDAM，也可將區域性的水表做集中式的採集，以降低每一水表的成本和傳輸所會佔用到的頻寬。

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