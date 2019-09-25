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評70年來兩岸關係　國台辦：打破隔絕、求同存異、反對台獨

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▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳、蔡紹堅／北京－台北連線報導

大陸「十一國慶」70周年即將到來，國台辦發言人馬曉光25日表示，70年的兩岸關係，是兩岸同胞打破隔絕，交流合作日益廣泛、相互往來日益密切的歷史；是反對和遏制「台獨」分裂活動，堅定維護國家主權和領土完整的歷史；是推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程的歷史。

馬曉光在例行記者會上評價了70年來的兩岸關係，他說，70年的兩岸關係，是兩岸同胞打破隔絕，交流合作日益廣泛、相互往來日益密切的歷史，「截止2018年底，兩岸人員往來1.35億人次，其中台灣同胞來大陸超過1億人次；2018年，兩岸貿易額規模達到2262.5億美元；截止2019年7月，大陸批准台商投資項目超過11萬個，實際使用台資累計超過690億美元。」

▼江陳會，左為陳雲林、右為江丙坤。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼江丙坤,陳雲林,馬英九,大三通。（圖／達志影像／美聯社）

馬曉光提到，大陸貫徹「以人民為中心」的思想，持續推出惠台利民政策，為廣大台胞來大陸生活、工作、學習、創業提供同等待遇，率先讓台灣同胞分享大陸發展機遇，促進了兩岸融合發展和兩岸同胞心靈契合。

馬曉光指出，70年的兩岸關係，是在「九二共識」基礎上平等協商，求同存異，改善與發展兩岸關係的歷史，「雙方簽署了23項協議，實現了全面直接雙向『三通』，實施兩岸經濟合作框架協議下的早期收穫計劃，給兩岸同胞帶來了實實在在的利益。」

馬曉光說，截止2018年底，大陸對台累計減免關稅約1552億元新台幣，台灣共有56家金融企業和1033家非金融企業利用早期收穫優惠政策在大陸提供服務。兩岸領導人實現歷史性會晤，政治互動達到新高度。

▼廈門小三通航線。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

馬曉光還說，70年的兩岸關係，還是反對和遏制「台獨」分裂活動，堅定維護國家主權和領土完整的歷史，是推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程的歷史。

馬曉光強調，「兩岸關係發展歷程充分說明，台灣是中國一部分，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的！兩岸同胞都是中國人，血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同，是任何人任何勢力都無法改變的！台海形勢走向和平穩定，兩岸關係向前發展的歷史潮流，是任何人任何勢力無法阻擋的！國家強大、民族復興、兩岸統一的歷史大勢，更是任何人任何勢力都無法阻擋的！」

▼廈門航空首航台北。

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