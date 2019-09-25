撥2通電話：帳戶被盜用...騙到中華電信前董座！呂學錦捧「160萬現金」給他

▲中華電信前董事長呂學錦遭詐160萬元。（資料圖／台灣通訊學會提供）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

詐騙集團花招百出，除了海外軍官情人、網路購物被盜刷的梗之外，最常見的便是「帳戶被盜用」！沒想到中華電信前董事長呂學錦也被騙走160萬元，他事後驚覺不對報警處理。台北地檢署調查後，將5名車手依詐欺罪起訴。

呂學錦2019年7、8月間接到通知手機欠費的電話。對方表示，需進行電話核對，呂不疑有他進行核對，不久後便接到一名來自「特偵組主任檢察官」的電話，詢問他是否有在銀行開戶，接著稱他可能遭到他人冒名開設帳戶作為詐騙用途，還有一筆高達160萬元的詐騙款項已經匯入。

對方向呂學錦謊稱，呂必須提供等值現金作為擔保。呂聞言隨即與對方約定在住家附近的捷運站見面，將160萬現金交給一名葉姓男子。但他越想越不對勁，這才發現「特偵組」早在2016年裁撤，驚覺受騙報警提告。

檢警查出，該詐騙集團的機房設在對岸，專門以手機欠費、帳戶盜用等詐騙手法，向年長者詐取錢財，日前已將包括負責取款的葉姓男子及其他4名王姓、余姓、王姓、陳姓共犯逮捕到案，依詐欺罪提起公訴。

現年70歲的呂學錦，畢業於成功大學工程科學系，美國夏威夷大學電機工程博士，曾任交通部郵電司司長、交通部電信研究所所長、交通部電信總局副局長與中華電信公司總經理、董事長，現為國立交通大學榮譽教授，學經歷相當豐富。

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