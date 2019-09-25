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男失蹤2天街頭流浪15公里遠　員警一眼認出協助返家

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▲王姓男子失蹤2天，流浪15公里遠才被找到。（圖／大園警分局提供）

▲王姓男子失蹤2天，流浪15公里遠才被找到。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

患有失智的桃園市56歲的王姓男子，23日自康復之家溜出後，在外流浪2天走了15公里外的大園埔心地區，民眾發現身形憔悴且神情恍惚的王男於是報案，警方一眼認出他是通報協尋的失蹤人口，立即聯絡家屬前來，讓王男順利返家團圓。

▲員警以蘋果招待，王男填飽肚子才露出笑容頻頻道謝。（圖／大園警分局提供）

▲員警以蘋果招待，王男填飽肚子才露出笑容頻頻道謝。（圖／大園警分局提供）

大園分局埔心派出所於25日上午接獲民眾報案，指稱在大園區中正東路一段上有一名男子神情恍惚，獨自走在路旁。警員徐漢威、鄭大維獲報前往現場，一看見男子就覺得十分眼熟，立即打開手機通訊軟體裡的失蹤人口協尋群組，發現該男子就是2天前在桃園被通報失蹤的王男，員警立即聯繫家屬，並先將他帶回派出所休息。

▲王妻十分感謝警方幫忙找到流落在外的丈夫。（圖／大園警分局提供）

▲王妻十分感謝警方幫忙找到流落在外的丈夫。（圖／大園警分局提供）

員警試著關心王男，但他都答非所問，員警見王男身形消瘦、精神不佳，疑似有一段時間沒吃東西，便切了一些蘋果讓他補充體力，王男填飽肚子後總算露出笑容，頻頻向員警道謝。

王男妻子至派出所看到丈夫平安無事才放下心，她表示，丈夫有失智情形且身體不好，平時都住在康復之家讓專人照料，沒想到王男會趁人不注意時偷跑出去，流浪到15公里遠的大園地區。很感謝警方的積極協尋，才讓王男能夠平安返家。

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