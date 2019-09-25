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18歲女上網找糖爹卻遇到真愛　約會4次「錢都不要了」決心下嫁

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18歲女上網找糖爹卻遇到真愛　約會4次「錢都不要了」決心下嫁。（圖／翻攝自Facebook／Aaron Combs）

▲女子約會4次後，意外愛上大她14歲的糖爹。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名女子18歲開始在交友網站和願意包養她的「糖爹」(sugar daddy)交往，成功換取大量金錢以及昂貴禮物，但她沒想到自己竟然因此遇上真愛，與大她14歲的男子共譜戀曲，才約會4次就決定要與對方共度餘生。

20歲女子卡納迪(Miranda Canady)是一名女服務生，為了能過更多采多姿的生活，從2年前開始在交友網站上尋找糖爹，除了輕鬆讓她賺得美元3,800元（約台幣11萬元），還可獲得許多昂貴禮物，她表示，「一開始我覺得很有趣，因為這樣我認識許多成功男人，還收到珠寶、衣服、香水和鮮花很多禮物，約會對象都是成功聰明又慷慨的人，他們從來沒有讓我感到不舒服過。」

沒想到在紅線的牽引下，卡納迪因此結識大她14歲的糖爹科姆斯(Aaron Combs)，投身於工業製冷技術產業的對方，每次約會結束都會給她美元300元（約台幣9,313元）做為報酬，4次約會後2人突然意識到對方就是自己的真愛，最後甚至連對方的錢也不想要了，於去年9月正式結為夫妻。

卡納迪表示，「我根本沒有刻意尋找愛情，只是為了自己的目標約會，如果大家都願意敞開心房，就有可能在任何地方找到對的人」。科姆斯則相信，積極尋找愛情的人最後一定會遇到真愛，「我原本只是想要有個約會或是能交個朋友，沒想到卻遇到會陪伴我一生的摯愛。」

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