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不滿蔡政府處理私菸案態度　許淑華痛批：有關係就沒關係

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▲立委許淑華針對華航私菸案，25日砲轟蔡政府出錯後的處理模式就是「抓小放大」、「有關係就沒關係」。（圖／記者白珈陽攝）

▲立委許淑華針對華航私菸案，25日砲轟蔡政府出錯後的處理模式就是「抓小放大」、「有關係就沒關係」。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

私菸案至今已近2個月，相關部會因果交代不清，香菸數量流向也未能掌握，國民黨立委許淑華25日在臉書上砲轟，面對國人關切的重要議題，立法院答詢卻是這種態度，令人匪夷所思；華航空品處副總邱信彰遭檢察官依貪汙罪起訴，華航給予的懲處卻是改調總經理室高級專員，即使出了錯都還是有位置給你，顯示出在蔡政府中，「有關係就沒關係」。

許淑華在臉書個人專頁表示，近年交通部及其轄下事業單位屢屢發生重大疏失，普悠瑪事件、華航罷工、走私私菸等，每個事件發生後皆出現瞞騙社會大眾的情況，這已經成為蔡政府出錯後的處理模式。但這些事件中卻往往沒人承擔政治責任，包含這次事件的懲處名單依然是「抓小放大」，高官依然位居廟堂。

而據檢方的調查報告指出，華航近年因歷經兩次罷工，營收深受影響，但空品處每年仍有6億元免稅品銷售目標，邱彰信與黃川禎、于堯組成3人小組，開出「訂菸無上限」、「機邊交貨模式」，讓吳宗憲、張恒嘉等人揪團購買香菸。事件發生後邱彰信副總調總經理室高級專員，一個遭檢察官起訴《貪汙圖利罪》的副總經理其懲處竟然是調任總經理室高級專員，這顯示出在蔡政府中「有關係就沒關係」的真諦，出了錯還是有位置給你。

過往華航旗下子公司捲入毒品走私案，皆以公司高層一無所知作為規避，也是以《海關緝私條例》第35條輕罰了事，但這次總統府私菸案，華航與華膳空廚主動提供免稅倉庫給特勤人員使用，公司高層不可能事先毫不知情。依據《海關緝私條例》貨棧與保稅倉庫的走私行為，依情節輕重，可以分為第35條的「擅行移動貨物」、第37條的「虛報貨物逃避關稅」以及第36條的「私運貨物」等。

事件發生後財政部回應，因涉及到刑責，依據《行政罰法》「刑事先行」原則，未對華航等相關人員處以行政罰鍰，要待法院審判結果，但華膳本次是協助走私的機構，財政部卻以「擅行移動貨物」輕罰華膳了事，同樣都是涉及走私，但卻有兩套標準，裁量標準令人疑惑。以總統專機走私香菸事關重大，有鑑於此國民黨籍委員於交通委員會提出臨時提案，要求蔡政府盡快釐清責任，給社會大眾一個完整的交代，然卻遭到民進黨籍立委的杯葛，以多數暴力否決臨時提案的成案，護航至此令人遺憾。

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