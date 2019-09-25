川普推特頻發文　專家指推文會影響金價

▲川普在推特的發文，也影響了金價走勢。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

美國總統川普經常在推特（Twitter）中發表驚人之語，評論的範圍廣泛，從抨擊美國聯準會（Fed）到批評貿易戰，每次發言幾乎都對市場造成重大影響，而且金價顯然也在被影響之列。

據RBC Capital Markets的分析指出，雖然川普並未直接在推特中談及對金價的看法，但是他對Fed的批評和對中美貿易戰言論直接或間接地影響了金價走勢。

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美國國家經濟研究所表示，川普一直呼籲Fed調降利率以增加美國產品的競爭力，這些言論讓市場期待低利率到來，在歷史上，低利率常導致通貨膨脹，此時人們會尋求投資能保值的產品，黃金就成為優良的投資標的。

RBC分析師盧尼（Christopher Lourney）指出，雖然無法證實川普抨擊Fed和中美貿易戰言論與金價變化的直接關係，但這確實是一個風險。而且自2018年末以來，激烈言詞與負面言論後金價幾乎都跳漲。

據《CNBC》報導，今年5月中旬時金價開始反彈，在2019年已經上漲超過16.5％，加上Fed降息影響，金價一直處於上揚的趨勢。

盧尼認為，川普的推文為市場製造了許多不確定性，這些不確定性就反映在金價波動上，而川普對Fed的批評很可能就是不確定性的來源。