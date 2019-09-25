龍祥電影台、Z頻道10月1日斷訊！台北市5.2萬戶受影響



▲北都數位有線電視（圖／北都提供）



記者陳世昌／台北報導



NCC發言人蕭祈宏表示，就NCC所掌握的資訊，由於授權費用無法達成共識，《龍祥電影台》、《Z頻道》將於10月1停止播送訊號給台北市「北都數位有線電視」系統，預計有52000戶觀眾受影響。



雖然「北都」是被動斷訊，但NCC強調，「北都」仍應向NCC申請這2個頻道更換下架，且要經過NCC核可替代的頻道，再在系統上跑馬5日通告觀眾。蕭祈宏表示，目前還未收到「北都」提出的申請，且很顯然時間會來不及在10月1日之前完成審核。



即使時間上來不及，明顯會違規，但NCC表示，還是一定要按頻道下架更換的程序走完，再由委員會決議是否會處罰系統、頻道。



蕭祈宏指出，頻道商如果是自己在畫面上「跑馬」告知要中止播送，這是頻道商單方面的行為，不代表NCC認可，還是要優先考量消費者權益，如果是雙方在商業上有爭議，會再追究看是誰的責任。



蕭祈宏指出，主委陳耀祥24日親自主持協調會，希望雙方能達成協議，不要有斷訊情況，讓消費者權益不受損，但是「北都」與頻道代理商雙方無法達成協議。





▲LS TIME 龍祥時代電影台（圖／翻攝官方FB）



截止25日15時，「北都」表示仍在進行內部討論中，對於斷訊、更換頻道尚無具體對策。



「北都」表示，25日同時又收到「優視」頻道代理商最速件通知，對優視代理的7個頻道，MOMO親子台、國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台、衛視西片台、FOX頻道、衛視合家歡(STAR WORLD)，要求「北都」10月1日前申請下架。



「北都」10月1日會不會還有另一波MOMO親子台、國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台、衛視西片台、FOX頻道、衛視合家歡(STAR WORLD)的7頻道被斷訊，「北都」自己也無法確定。

請繼續往下閱讀...