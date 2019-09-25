總統府諮議被爆買37條菸　府：與檢方偵查中私菸案無關！購買者有18人

▲黃國昌舉行「消失的走私貨品、華航高層說謊包庇」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

時代力量立委黃國昌25日指稱，他要求華航說明網路訂購的41條菸是誰訂購的，但華航遲遲未有回應，如今拿出資料有位「林家如」訂購37條菸，而這位林家如現任總統府諮議。對此，總統府強調，此為錯誤訊息，「此屬個人機上免稅品購買，台北地檢署已於8月23日正式說明未涉刑責。」

黃國昌在記者會上表示，華航接受網路預購的9274條免稅菸之中，有9200條是國安局人員吳宗憲所訂，其餘74條有33條是華航員工黃湘媚的，而這41條中有37條是由「華航員工林家如」訂購。

不過，媒體報導指出，這位林家如為總統府諮議，在總統府發言人辦公室工作。對此，總統府強調，此為錯誤報導，有關情形屬個人機上免稅品購買，台北地檢署已於8月23日正式說明未涉刑責。

總統府表示，航班上免稅品購買，與檢方偵查中團購案無關。另外，根據檢方調查，機上進行免稅菸品購買者共有18人，這些人無論是媒體記者及工作人員，屬於個人消費行為，若有違反規定，由相關單位認定，並依規定進行行政裁罰。

相關人士指出，這其實是典型的魚目混珠。事實上機上免稅品的購買，地檢署在8月23日的偵查報告就已經很清楚的說明，與私菸案無關，而機上購買免稅菸品的18人，包括媒體記者在內，都是個人的消費行為。

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