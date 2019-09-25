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納粹曾刻集中營大門　IKEA廣告「各得其所應得」遭罵翻急撤

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▲IKEA意象圖。（圖／路透社）

▲IKEA據點分布多國。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

瑞典跨國居家用品零售企業「宜家家居」（IKEA）在多國受到喜愛，不過該品牌日前卻在俄羅斯引起軒然大波，原來是在俄國發布的宣傳標語中，含有短語suum cuique，這句標語曾被德國納粹翻譯，並放在屠殺無數猶太人的集中營大門前。對此，IKEA致歉同時也緊急撤下廣告。

俄羅斯RT電視台報導，宜家家居近期在俄羅斯推出宣傳廣告，使用一句拉丁標語suum cuique，意思是「各得其所應得」。俄羅斯民眾接觸到後非常反感，國會議員米洛諾夫（Vitaly Milonov）也跟著抨擊，「我們必須敦促IKEA多點思考，放棄這個口號。」

報導指出，這句標語最早其實出自羅馬哲學家的作品，然而納粹翻成德文Jedem das Seine後，把它刻在威瑪附近的布痕瓦爾德（Buchenwald）集中營大門上。《法新社》報導，1937到1945年間，約有25萬人關押在布痕瓦爾德集中營，此外，在周邊營區中，受害者在工廠被迫為了納粹進行勞動。

▲▼納粹布痕瓦爾德集中營（Buchenwald ）大門，寫有標語Jedem das Seine，有著「各得其所應得」的意思。（圖／達志影像／美聯社）

▲納粹布痕瓦爾德集中營大門，寫有標語Jedem das Seine，有著「各得其所應得」的意思。（圖／達志影像／美聯社）

IKEA得知爭議後立刻道歉，聲明指出企業承認錯誤，且會非常尊重歷史。據了解，IKEA並不是首個面臨納粹相關爭議的公司，漢堡王（Burger King）、諾基亞（Nokia）與俄羅斯電信巨擘Beeline，在幾年前的廣告中同樣出包，被要求下架內容。

 
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