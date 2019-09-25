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吞糖果、野菜撐14天！採藥男山中迷途「雙腳腫脹困工寮」　獲救記憶已斷片

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▲▼花蓮翁上山採藥，受困山區14天，雙腳腫脹躺簡易工寮。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲陳翁上山採藥失聯長達14天。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者蕭可正、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣瑞穗鄉一名69歲的陳姓老翁10日駕著吉普車獨自前往馬遠山區採藥，豈料自己卻音訊全無，家人在發現陳翁失聯後焦急報案，直到14天後才在一處簡易工寮尋獲陳翁，當時他的雙腳嚴重腫脹，且體力幾乎透支、精神狀況不佳，還出現記憶模糊情況，所幸經送醫後並無生命危險。

瑞穗分駐所警方表示，15日接獲陳翁家屬報案，指稱父親10日獨自一人上山採藥，但5天過去仍不見其返家，撥打手機後也無法接通，擔心父親身在山區恐發生意外，因此請求警方協尋。

警方在確認陳翁最後通聯定位後，與消防局、林務局搜救人員前往陳翁常去的三民、瑞穗、紅葉、馬遠等山區搜救，惟天氣不佳、且採藥地點不明，連日搜索下來仍然沒有消息，直到17日警消在馬遠山區發現陳翁所駕駛的吉普車，這才終於得以縮小搜救範圍。

▲▼花蓮翁上山採藥，受困山區14天，雙腳腫脹躺簡易工寮。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲陳翁受困馬遠山區，因雙腳腫脹難以行走，只能躺在簡易工寮中待援。（圖／記者蕭可正翻攝）

在確認陳翁失聯地點就在馬遠山區後，警方還立即發動經常上山工作的村民協尋，同時留意可疑跡象，直到24日才終於有馬姓村民報案，表示駕車行經公墓附近時突然聽聞一旁以帆布搭建的簡易工寮傳來微弱呼叫聲，走近查看後才發現陳翁倒臥在內，立刻以小貨車將他載送下山，由員警協助送醫並通知家屬，所幸陳翁僅雙腳腫脹、難以行走，並無生命危險。

警方透露，陳翁是瑞穗當地阿美族民，當天上山採藥時還隨身帶著糖果補充體力，豈料竟會在山區中迷途，陳翁找不到返家的路，再加上腳部腫脹難以行走，只得暫居在簡易的工寮中，平日以野菜果腹，在苦撐14天後終於幸運獲救。由於陳翁失蹤多日，精神狀況不佳，記憶也出現模糊，家屬不捨陳翁受苦，因此對於其在山中情況未再多問，只盼他能好好休息、早日恢復體力。

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▼陳翁獲救後精神狀況不佳，對於這14天受困山區的記憶已經出現模糊。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼花蓮翁上山採藥，受困山區14天，雙腳腫脹躺簡易工寮。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼花蓮翁上山採藥，受困山區14天，雙腳腫脹躺簡易工寮。（圖／記者蕭可正翻攝）

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