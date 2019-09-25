南山新系統搞不定　蔡玉真：我不認為尹衍樑之子有能力處理得更好！　

▲南山人壽。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

南山人壽系統連環失控，遭金管會重罰3千萬元，董事長杜英宗還被停職2年，南山人壽隨後宣布將由大股東尹衍樑的兒子尹崇堯代理董座，但資深媒體人蔡玉真質疑，連杜英宗、南山前總經理許妙靜都無法處理南山境界系統的事情，「我也不認為尹崇堯有這個能力處理得更好」。

蔡玉真也酸了一下，「可是南山人壽半座江山都是他老爸尹衍樑的，怎麼能說他沒有資格代理董事長呢？」。

金管會保險局長施瓊華23日已經表示，南山將資料送進來後，首先會看消極資格條件，最快10月安排面試尹崇堯。金管會主委顧立雄同日出席財委會時也表示「我們會對他的專業資格以及相關經營的理念來做相關審查」。

今年36歲的尹崇堯暫代董座一職，外界擔憂是否太過年輕，顧立雄指出，這會請保險局評估一下，代理董座必須符合專業董事資格相關規定，且共有4款，包括相關經歷和學歷是否符合。

長期追蹤南山人壽案的蔡玉真，早於2017年在臉書發文質疑，尹衍樑當初買下南山人壽，曾經有七大承諾，包括潤成投資提供新臺幣300億元現金或等值資產於主管機關認可之保管帳戶，裡面有一部份就是高鑫零售的股票，當擔保品，結果擔保品賣了，員工200多億元的退休金也不給了...。現在，顧立雄主委檢視一下，這七大承諾如果違背？該如何處理南山人壽和潤成投資？！

高鑫是中國大潤發母公司，當年潤泰集團要買下南山人壽，為了符合金管會要求的「長期經營之承諾」，是以高鑫股票200億元加上100億元的資產，合計共300億元作為信託，作為長期經營承諾。

然而，2017年11月，中國大陸阿里巴巴集團收購高鑫，自由時報曾質疑，潤泰把高鑫股票賣掉了，南山人壽的長期承諾何在？對此，金管會表示，高鑫這批股票出售後的現金必須留信託帳戶，資金不能任意動用，除非是用來作為南山人壽之增資。