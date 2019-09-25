土耳其警察巴士遭炸彈攻擊　共5人受傷

▲土耳其阿達納省載著警察的巴士遭到攻擊，共5人受傷。（圖／路透社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

土耳其南部的阿達納省(Adana)25日早上發生一起爆炸事件，一輛載著警察的巴士遭炸彈攻擊嚴重受損，總共5人受傷。

阿達納省省長德米爾塔什(Mahmut Demirtas)表示，一名警察和4位民眾在爆炸案中受傷，嫌犯是事先鎖定這輛載有警察的車輛進行攻擊，並懷疑使用簡易爆炸裝置或其他類型炸彈。

Adana'da polis aracının geçişi esnasındaki patlamaya ait görüntüler ortaya çıktı https://t.co/PI4x9yMKel pic.twitter.com/bIaCeCvdTH — CNN TÜRK (@cnnturk) September 25, 2019

根據有線電視新聞網土耳其語頻道（土耳其CNN Türk）報導，巴士行經阿達納省尤里吉爾鎮( Yüreğir)，在一座天橋下發生爆炸嚴重受損，旁邊經過的車輛也遭到波及，所幸5名傷者都沒有受到重傷，已送至附近醫院治療。

阿達納首席公共檢察官尤達格(Omar Faruk Yurdagül)表示，已針對這次案件展開大規模調查，但目前未鎖定嫌疑犯。