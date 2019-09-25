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與iOS「分手」！iPadOS今上線　蘋果拍片秀功能

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▲iPad OS。（圖／翻攝自YouTube／Apple Support）

▲iPad OS教學影片。（圖／翻攝自YouTube／Apple Support）

 記者陳心怡／台北報導

上週蘋果新版作業系統 iOS 13 登場，宣告iPad 的作業系統更新與iPhone的iOS正式「分手」。而今年在 WWDC 上新推出的 iPad 作業系統 iPad OS，原本預計在十月份推出，蘋果罕見提前於今（25）日上線；在此前《ETtoday》記者已整理過一篇iPad OS完整版報導

iPad OS新功能包含支援手勢操作，透過「多點觸控」來完成絕大部分的事情，還可以在單一個應用程式中開多個視窗，同時瀏覽多個頁面。

蘋果稍早也在YouTube上發布一系列如何使用iPad OS的教學影片，透過短短一分多鐘的影片，讓還不清楚新版本有多便利的人們，一看就知道如何操作使用，可說是非常貼心且設想周到。

iPadOS 將支援以下裝置：12.9 吋 iPad Pro/11 吋 iPad Pro/10.5 吋 iPad Pro/9.7 吋 iPad Pro/iPad（第 7 代）/iPad（第 6 代）/iPad（第 5 代）/iPad mini（第 5 代）/iPad mini 4/iPad Air（第 3 代）/iPad Air 2。

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