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生死一瞬間！綠燈直接左轉被壓在車底下　祖孫2人手腳輕微擦傷

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▲▲電動自行車被壓在貨車下。（圖／翻攝自Facebook／溪湖人）

▲電動自行車被壓在貨車下。（圖／翻攝自Facebook／溪湖人，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

真是驚險一瞬間！彰化溪湖鎮24日上午發生一起大貨車與祖孫電動機車雙載相撞的車禍事故！事發當下被網友將圖片po上臉書《溪湖人》，機車就橫倒在車輪下，網友紛紛留言說，「移動式神主牌」，真的要小心，所幸貨車駕駛第一時間踩煞車，趕著載孫子上課的祖孫兩人與死神擦身而過，只有手腳輕傷。

彰化縣消防局第三大隊施順仁指出，24日上午7時30分許，接獲民眾報案，稱在溪湖鎮西環路與和平街口有事故發生，趕緊派員到場支援，跌倒在地的祖孫兩人第一時間被貨車駕駛從車底下救出，只有手腳輕微擦挫傷，生命無大礙。

▲▲電動自行車被壓在貨車下。（圖／翻攝自Facebook／溪湖人）

正在趕著上班的民眾看到車禍事故，簡直嚇到了，據附近民眾指出，停在外線車道的祖孫兩人，看到綠燈一亮便直接左轉，恰巧與大貨車駕駛撞上，有可能貨車底盤較高，車速也慢，否則後果不堪設想。

溪湖警分局溪湖派出所長陳鴻隆表示，大貨車駕駛未發現自行車騎士在外線車道直接撞到，而自行車騎士未依規定兩段式左轉，雖然2人皆無酒駕，但肇事責任，警方還在調查中。

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