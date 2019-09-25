快訊／打臉府發言人！黃國昌爆「林家如」購買37條私菸　證實是總統府諮議

▲黃國昌“消失的走私貨品、華航高層說謊包庇”記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓、林銘翰／台北報導

華航私菸案持續延燒，時代力量立委黃國昌25日踢爆，華航與華膳高層包庇走私，「這些非法私運的菸品與免稅品，昨天在華航空品處與一處桃園民宅被搜出來了」，且已經被抽掉9條。此外，黃國昌也指出，華航後台網購系統有一名叫「林家如」的人訂購了37條菸，稍早總統府證實，這名「林家如」為總統府諮議。

黃國昌25日下午記者會則表示，對於林家如是誰，「我誠實跟大家講我不知道」，因為他查到公務體系中共有7位名叫林家如，「我有多少證據說多少話。」

總統府7月26日及30日舉行記者會時，總統府發言人黃重諺指出，根據內部政風單位調查，確認有79人購買8074條菸；其中手筆最大的一人就購買了上千條，但黃重諺再次重申：「並沒有政務或機要人員涉入。」

媒體追問黃國昌，何時知道「林家如」涉案、為何今天才公佈？黃國昌表示，之前我知道他有買東西，但買什麼我不知道，前兩天開始進一步比對後，發現除了他以外還有其他人。黃國昌也呼籲調查權機關把電磁紀錄攤開來給大家看，不要再欺騙大眾，依法該怎麼辦就怎麼辦，這件事一點都不困難。

針對林家如涉案，總統府透過新聞稿說明，指有關「林家如」購買私菸屬個人機上免稅品購買，台北地檢署已於8月23日正式說明未涉刑責。航班上免稅品購買，與檢方偵查中團購案無關。根據檢方調查，機上進行免稅菸品購買者共有18人，這些人無論是媒體記者及工作人員，屬於個人消費行為，若有違反規定，由相關單位認定，並依規定進行行政裁罰。

▲總統府諮議林家如。（圖／記者黃國霖攝）



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