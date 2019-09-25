41位美議員挺台參與ICAO　外交部致謝

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

美聯邦眾院「國會台灣連線」共同主席Steve Chabot（R-OH）等共41位眾議員聯名致函美國務卿及運輸部長支持我國參與「國際民航組織」（ICAO）第40屆大會事。外交部發言人歐江安25日表示，外交部對此表示誠摯歡迎與感謝。

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot, R-OH）於美東時間本(9)月24日發表推文，公布由41位聯邦眾議員，聯名寫給美國務卿龐培歐（Mike Pompeo）及運輸部長趙小蘭（Elaine Chao)的聯名函，促請美國行政部門支持台灣以觀察員身分參與「國際民航組織」(ICAO)第40屆大會。美國國會長期以來支持台灣參與ICAO不遺餘力，今年再度展現對台灣堅定的支持，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

歐江安說明，該聯名函由夏波共同主席領銜發起，連署議員包括「國會台灣連線」其他3位共同主席席瑞斯（Albio Sires, D-NJ）、迪馬里（Mario Diaz-Balart, R-FL）及康納利（Gerald Connolly, D-VA）以及眾院外委會主席安格爾(Eliot Engel, D-NY)、亞太小組主席薛爾曼（Brad Sherman, D-CA）及該小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho, R-FL）等眾院外交委員會領導階層，展現美國會不分黨派力挺台灣國際參與的堅定立場。

歐江安提到，該聯名函內容關切ICAO因政治因素排除台灣參與，將有礙國際飛航規範的執行，並危害旅客安全。聯名函也指出，我國桃園國際機場在2018年的國際客、貨運量分佔全球第11名及第5名最繁忙機場，台灣參與ICAO的相關討論至為關鍵。

歐江安強調，外交部由衷感謝美國政府與國會部門對於台灣參與國際民航組織的一致支持與協助，也期盼ICAO儘速就台灣的參與做出妥適的安排。