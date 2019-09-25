以量重刑恫嚇當事人　前法官俞力華再遭送司法院人審會

▲前法官俞力華，再遭移送司法院人審會審議。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園地院前法官俞力華，因無故延遲數十起案件，侵害當事人受權利，遭司法院職務法庭免除法官職務，轉任其他公職。而法官評鑑委員會調查，她先前審理某刑事案件，多次以量重刑為手段，恫嚇當事人，並多次發表情緒性用語，25日決議將俞力華再移送司法院人事審議委員會審議。

本案由民間司改會調查後，向法官評鑑委員提案。當時民間司改會認為，俞力華開庭過程中對當事人說「那你就活該」、「想要多開幾庭，等於浪費司法資源，我會認為犯後態度不佳，量刑上就無法對你寬待」、「我現在到底是在跟幾歲的人講話？」及「你是個男人就要敢做敢認！」等情緒性用語，濫用訴訟指揮權，恣意開示心證，而且開庭時未能保持公正、客觀、中立、耐心、有禮聽審之行為，因此提請法官評鑑委員會審查。

而法官評鑑委員會受理後，因俞力華當時仍承審相關案件，為維護與確保法官之審判獨立，法評會依法停止對俞力華評鑑。但俞力華已於去年9月間辭職，並遭司法院職務法庭免除法官職務，轉任其他公職，法評會因此重啟評鑑程序，並做出決議。

法評會認為，俞力華於開庭時對被告稱：「在進審理之前承認的話，刑度是我一個人可以操控的」、「再進審理的話，那個時候，你的承認就會變得比較廉價」、「如果我現在調卷出來吼，給妳看之後，妳是騙我的喔，我刑度一定會考量的」等強調犯罪事後態度與量刑審酌之言語，有違相關規定。

另外俞力華也對被告說「…你感受不到，我真的是見鬼了」、「我到底是在跟幾歲的人講話」、「你發誓去廟裡發啦」、「妳眼睛都閉著眼睛走出去喔？再扯一點好嗎？」等語，充滿情緒性詢問及應對，與《法官倫理規範》所規定，法官開庭時應耐心、有禮聽審，並應維持法庭莊嚴及秩序的期待，有所落差。因此法評會決議，將俞力華移送司法院人事審議委員會審議，並給予適當處分。

