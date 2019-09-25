▲ 新北市警局績優守望相助隊表揚，為市政工作無私奉獻幕後功臣。（圖／新北市警察局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局25日舉辦「2019年績優守望相助隊」頒獎典禮，市長侯友宜與警察局局長陳檡文共同頒發予60位受獎守望相助隊隊（里）長。侯友宜表示，感謝與敬佩新北市所有守望相助隊員，對於治安的犧牲奉獻，更讚揚是「推動市政工作的幕後功臣」。

▲ 守望相助隊為市政工作無私奉獻幕後功臣。

新北市政府為表彰守望相助隊平時於社區協助推動維護里內治安、消防救災、急難救助、關懷弱勢團體、公共安全、環保綠化、資源回收等市政工作，特別由警察局辦理績優守望相助隊評選工作，從新北市596隊里守望相助隊評選績優60隊，其中特優淡水區民生里等12隊、優等板橋區溪北里等20隊、甲等土城區安和里等28隊，脫穎而出獲此殊榮。

侯友宜表示，市政工作包羅萬象，對於守望相助隊隊員犧牲休息及與家人團聚的時間，自發性長期為維護治安而犧牲奉獻，對協助維護治安與推行市政居功厥偉。「幸福新北、安居樂業」是新北市擘畫的美好願景，期勉在場的守望相助隊夥伴們，持續保持「熱心」及「愛心」，共同為打造新北市成為幸福、安全、宜居的城市而努力。

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▲ 守望相助隊平時於社區協助推動維護里內治安、消防救災、急難救助等市政工作。