女聖師創「日行一善」邪教帝國…啟迪五良美德！信眾不服從　遭打破內臟慘死

▲受虐信眾背部有大片瘀青。（圖／記者陳玉翻攝）

記者陳玉、莊智勝／台中報導

台中檢警破獲邪教信徒在廣西遭毆殺血案，一舉攻堅逮捕「邪教女聖師」林婦，並救出受虐多名信徒，其中最年幼的孩童僅有2歲大，最年長的老叟也有80歲，誇張的案情讓警方也看傻了眼。細看「中華白陽四貴靈寶聖道會」資料，創辦目的欄位還寫著「為了啟迪人們『五良美德』、促進身心靈健康」等正向內容，豈料加入後還要信徒遵守「罪犯守則」，只要違反就會慘遭旁人持棍痛毆。

警方表示，林婦年已6旬，2016年12月14日在台中大里創立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，又稱「中華日行一善學會」，目的欄位洋洋灑灑地寫下「啟迪人們之良性、良心、良知、良能、良行之五良美德；提倡道德倫常以匡正人心；發揚中華優良之傳統文化道統、儒家思想，使永續傳承；促進國人身心靈健康、家庭和樂、社會安定、國家富強。」

豈料創立資料寫滿的正向內容全是幌子，信徒在加入後，林還以「身上有髒東西」等語洗腦信眾，並建立「罪犯守則」，逼迫全體信眾遵守，內容包括「一、只能透過獄卒講話；二、不准洗澡、上2樓；三、手腳綁起來；四、不可藉著聖師耍特權；五、不許與他人交談；六、未經允許不能吃飯」，倘若違反就會遭到旁人持棍棒痛毆凌虐。

▲只要不服從「聖師」指示，信徒就會遭到一頓痛打。（圖／記者陳玉翻攝）

檢警調查，「中華白陽四貴靈寶聖道會」設有長老、副長老、道長、堂主、道師、三才等幹部，為加強控制，對於不服從指令、或想要脫離的信徒，動輒以「借軀驅魔」為藉口，由「聖師」林婦指揮幹部痛毆；此外，教內還巧立「開荒基金」、「助班費」、「報恩金」、「敬師金」等名目，固定向信眾收取費用。

今年3月，年約20多歲的方姓女子在廣西道場因不服從林婦指示，當場「被教訓」，遭到另外2名信徒拳打腳踢，導致內臟嚴重受損、破裂，經送醫搶救後仍宣告傷重不治。案發後林婦擔憂東窗事發，連忙逃回台灣；在檢方掌握相關情資後，於9月12日指揮中部打擊犯罪中心前往台中大里、南投國姓道場、林婦居所搜索，除拘提包含林婦在內共8人到案外，並救出多名受虐信眾，其中傷者最年幼的僅有2歲，最年長者也已80歲。

在檢方複訊後，主嫌林婦日前已遭裁定羈押禁見，另外7人則交保候傳；另一方面，由於被害者人數較多，且其中還有多人身分待釐清，目前部分被害人已協請社會局協助安置，全案正進一步調查釐清中。

▼邪教聖師林婦遭逮，訊後裁定羈押禁見。（圖／記者陳玉翻攝）