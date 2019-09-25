秋冬補助、夜市券連發救國旅　交部10月再推溫泉券「買一送一」

▲又到了適合泡湯暖身的秋冬季節，交通部擬推溫泉券。（資料圖／西拉雅國家風景區管理處提供）

記者胡順惠／台北報導

繼秋冬國旅、夜市獎助後，交通部觀光局再研擬續推溫泉優惠。據了解，交通部長林佳龍上周赴南投與中部觀光業者座談時，多數業者都肯定這次秋冬國旅補助，另為進一步刺激國旅，預計10月起，補助溫泉業者推出「買一送一」優惠方案，希望鼓勵更多國旅人次，並提振旅宿及溫泉業者經營情形。

與會業者表示，納入觀光工廠、休閒農場與遊樂區，確實有助於業績提升，特別是身為觀光大縣的南投縣，有500家業者加入，效果更加顯著。九族文化村副董事長張協權說，原本9月為傳統的旅遊淡季，但這次國旅秋冬遊納入遊樂園，發揮1個小孩帶3個大人的效益，業績至少成長一成以上，估計因此多吸引7、8千位遊客。

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溫泉觀光協會理事長李吉田也說，林佳龍上任多次與業者座談，並且逐一落實業者訴求，而時序已經接近秋冬，建議比照遊樂園的成功模式，發放溫泉券，刺激溫泉飯店及周圍景點的景氣。林佳龍回應，溫泉產業有實質帶動各地觀光的效益，觀光局已研擬措施，10月之後應該就可以上路。

據觀光局內部研議，將以秋冬國旅獎助的方案4（補助公協會辦理旅遊推廣活動），補助北中南東各溫泉區協會，分10、11、12月推出「買一送一」的優惠，並透過分區的規劃接力推廣各溫泉區，強化對偏遠地區溫泉的行銷及協助，以達國旅推廣的目標，相關方案的規定與細節，預計26日赴中華民國溫泉觀光協會的會員大會，向溫泉業者說明。

行政院觀光委員會委員、靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，冬天泡湯的確有一定吸引力，溫泉產業代表8月已向林佳龍提出，若以秋冬國旅獎助的方案4的5000萬預算計算，因為每個縣市平均才200萬，各縣市隨便都有4至5個公協會，分攤下來補助偏少。至於只補助溫泉業者，是否對其他產業公協會不公？黃說，要看實際補助款用多少，可能會其他公協會空間被壓縮。