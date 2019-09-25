台灣氣候行動9/27登場籲名眾上街　台大教授：台灣農業已插管進加護病房

▲927台灣氣候行動行動劇「最後一餐」。（圖／台健空盟提供）

記者崔至雲／台北報導

聯合國氣候高峰會昨日在紐約總部揭幕。多個環保團體為響應927Fridays for Future 第三波全球氣候行動，本周五（27日）將在立法院和行政院前，連續進行預備受難的「最後一餐」和滅絕弔亡的喪禮儀式，提醒政府和民眾不能再輕忽。

台健空盟今（24日）宣布北､高同步的927台灣氣候行動五大訴求，也邀請氣候變遷第一受害者的農業部門站出來發聲，同時預告「地球最後晚餐」公民藝術行動的展開。台健空盟理事長葉光芃抨擊，這是燃煤「殺人」執照的黑箱核發，違反氣候民主，至為荒唐，應立即收回。

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▲▼台健空盟宣布927台灣氣候行動訴求。（圖／台健空盟提供）

台大農藝學系名譽教授郭華仁警訊，現在的農業已進入加護病房，一個病人，兩條管子就可以活下來，一個氧氣管、一個餵食管，而現在的台灣農業剛好也是需要兩條管子，一個化學的肥料、一個化學的農藥。

郭華仁分析，現今主流的慣行農法，有幾個主要溫室氣體排放來源，第一是農藥､第二是化肥，都是在工廠內大量燃燒汽油和柴油製造出來的。第三則是以美國為例的大型農業機械。最後則是工業化農業帶動全球化的糧食運銷體系。

環團提出927台灣氣候行動五大公民訴求包括，台灣零排碳、小孩有未來；加嚴《空氣品質邊準》；呼吸平權、健康平權；停止全台最髒最舊的興達燃煤電廠；召開國民氣候會議。

▲▼927台灣氣候行動資訊。（圖／台健空盟提供）

郭華仁指出，台灣糧食自給率僅30%，主要進口自美國､南美洲和澳洲，光從美國運送到台灣，就要三、四個禮拜船期，得燃燒、耗費多少石油能源？他又分析，農委會針對食物系統的溫室氣體排放數據，是將我國動物生產的溫室氣體排放過度簡化了。全球農牧部門的溫室氣體排放佔比，農作物30%，畜牧業則高達55%左右。郭華仁憂心，當這些氮磷鉀從動物和人的排泄物回到土壤，又會循環污染，甚至流到近海，污染整個台灣海域。

環保團體最後再次號召927台灣氣候行動，期待透過青農小生產者、生態廚師等食物系統社群參與的街頭公共藝術事件，呼籲立法與行政部門正視氣候緊急狀態帶來的滅農和糧食安全危機，積極推動深度減碳國策，同時倡議食物系統的農業生產與消費部門，應從慣性的石油倚賴，轉向永續土地管理的系統性改變。

