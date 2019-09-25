總統府化身「百年時光機」　國慶光雕秀10/4起每晚登場！

▲2019總統府國慶光雕秀模擬畫面。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

雙十國慶即將來臨，恰逢總統府建築100週年，文化總會在今年第3度策劃國慶光雕秀，讓總統府化身為「百年時光機」，回顧百年來全民對棒球的熱情、運動員前進國際體壇的勇氣、軍機翱翔和科技突破等，加上百年記憶拼圖向各行業致敬，畫面超動人。總統府國慶光雕秀將從10月4日到10日，每晚7點在總統府璀璨登場！



▲適逢總統府建築百年，總統府國慶光雕秀以「百年時光機」為主題揭開序幕。（圖／記者林育綾攝）



今年的總統府國慶光雕秀主題為「世界同行．台灣耀飛－中華民國108年國慶總統府光雕展演」，邀請光雕藝術家陳怡潔擔任藝術總監、知名配樂家王希文擔任音樂總監、金曲爵士音樂家許郁瑛擔任作曲、並由歌手何欣穗(Ciacia)獻聲導聆。

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▲▼總統府將化身為「百年時光機」。（圖／文化總會提供）



適逢總統府建築百年，光雕秀以「百年時光機」為主題揭開序幕，將總統府化作運轉前行的動力時光機，回顧全民長年對棒球的熱情、運動員前進國際體壇的勇氣、軍機翱翔天空，以及科學家不斷突破科技的自信，並以「百年記憶拼圖」為結尾主題，向努力不懈的各行各業致敬，期望全民共享這片土地所經歷的每一個感動時刻與榮耀，展現台灣的團結精神。

透過光雕展演，將呈現台灣豐富的地貌景緻與多元的人文歷史，隨著百年時光流轉，每一滴台灣人的汗水，在土地上匯聚出源源不絕的活力，湧現著自由的氣息。這片沃土所綻放的包容性與創造力，讓我們與世界相知相連。誠摯邀請民眾齊心實踐夢想，協力將每個當下書寫為輝煌的歷史！

「總統府國慶光雕秀」將從10月4日至10日，每晚7點在總統府璀璨登場，每30分鐘演出一次，最晚場9時30分。



▲左至右：文化總會副秘書長李厚慶、藝術總監陳怡潔、音樂總監王希文、總統府發言人張惇涵。（圖／記者林育綾攝）

