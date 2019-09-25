「太平島採石油」掀波瀾！陳柏惟分析韓國瑜3人格特質：一張嘴+超厚臉皮

▲基進黨黨員陳柏惟明年將投入立委選舉。（圖／台灣基進提供）

記者徐愷昕／綜合報導

高雄市長韓國瑜23日被問到「挖石油預算在哪」時，大聲回嗆「誰說要挖石油」，引起許多風波。對此，明年將投入台中市第二選區立委選舉的台灣基進黨黨員陳柏惟昨晚深夜針對此事於臉書發文，先是打臉韓市長頻頻改口的說詞，後又狠批韓竟把挖石油當兒戲看，以幽默方式大膽分析韓國瑜3項人格特質，內容酸度破表引發網友熱議。

陳柏惟指出韓的人格3大特質分別是，「流氓的唬爛抵賴心態」、「草包的無知水準」、「親中無國際觀立場」。有關批韓「流氓的唬爛抵賴心態」，陳柏惟表示因韓對挖石油一事說詞總是前後不一，唯「靠一張嘴+超厚臉皮」來生存，「正逢選舉騙票意圖超明顯！」

▲韓國瑜因「太平島挖石油」一事再起波瀾。（圖／記者賴君欣攝）

後續陳柏惟還批韓知識水準低落，笑其不知太平島根本無法挖石油，竟捨近求遠找能源，「難道不知道高雄周邊油氣蘊藏比太平島還多嗎？況且太平島只是礁，無法享有200哩經濟海域，只能在近海探勘開採，就算周邊有石油，以為能分得到多少？」直指韓「怎麼可以如此不懂時事及經濟效益就信口胡謅。」

提到韓的國際觀，陳柏惟表示韓上任後不僅歧視東南亞、小動作搞日本貴賓，憑這樣外交能力台灣未來實在堪憂，恐怕還會搞出國際危機，最後更大嘆「挖不到油事小，把南海奉送中國，才是台灣、甚至周邊國家的大危機」。

對於陳柏惟的分析，網友們紛紛表示「謝謝幫把髒東西遮眼」、「韓粉朋友覺醒快快醒過來」、「可以不要這麼誠實嗎」，但也有護航使者表示韓國瑜挖石油一事已被扭曲，原先韓是說「如果開採石油 高雄要分一杯」，但後面卻被放大解讀成「他要自己去開採石油」。

▼基進黨黨員陳柏惟於臉書分析韓國瑜三人格。（圖／翻攝臉書「3Q陳柏惟」粉絲專頁）

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