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成大醫學院創新教室　遠端連線模擬臨床手術

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▲成大醫學院創新教室遠端連線模擬臨床手術，提供臨床醫師與基礎醫學生少見的上課連結。（圖／記者林悅翻攝）

▲成大醫學院創新教室遠端連線模擬臨床手術，提供臨床醫師與基礎醫學生少見的上課連結。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成大醫學院創新教室遠端連線模擬臨床手術，在2019年6月首度啟用，進行大體解剖並透過顯微鏡操作，再運用遠端連線與醫學系學生互動，而這也是臨床醫師與基礎醫學生少見的上課連結。

「我想今天這是一個從來沒有人做過的事情喔，全世界都一樣，不只全台灣、全世界都沒有人做過這樣的事情。」成大醫學院5樓的「臨床手術技能發展創新教室」，端坐在手術檯前的李榮順醫師開始發話，而坐在2樓第4講堂的100多位醫學院大三學生，透過連線聽著老師講解，屏息凝神注視著講台上的大型投影幕。

負責動刀的是成大醫院神經外科醫師李榮順，也是成大醫學院細胞生物與解剖學研究所副教授，講堂現場準備了教學資料，還有另一位神經外科醫師在講堂協助講解。

請繼續往下閱讀...

成大醫學院「臨床手術技能發展創新教室」配置11台可升降與調整位置的解剖台，都備有手術專用升降椅及抽吸設備，還有影音錄播系統及3D立體投影設備可與醫學院其他演講室、教室連線，進行示範教學。6月間醫學系三年級學生神經解剖的最後一堂課，李榮順醫師首度運用創新教室實際示範腦神經解剖的手術，同時連線到第四講堂給所有學生看。

全新的教學模式也有利於提升學習動力，「對於枯燥的神經解剖學，能夠提升他們的動力與興趣。而且神經解剖學對於醫學系的學生向來非常困難，也很冷門；但經由這樣互動式的、實際親眼所見的教學方式，可以提升學習動力。」李榮順不諱言，「對老師來講也是一種很大的壓力，因為我們必須要端出一盤適合學生的牛肉，除了硬體的配合以外，軟體也要相當的配合。」

實際參與的學生表示，最大的助益就是3D立體結構呈現，成大解剖所學生 　黃筱涵說，「平常看課本圖片只是2D平面，這樣現場模擬的方式可以讓我們比較清楚。」成大醫學系大三黃丞偉則說，「即使是大體解剖的實驗課，也很少有機會看到真正、實際上到底人體的血管、神經是什麼走向，對以後臨床上的了解應該是滿有幫助的。」

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