家具店違建案！梁文傑遭起底是「大咖議員」　建管處爆共3位在喬

▲梁文傑受訪。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

時代力量立委黃國昌指控八德路上紐約家具設計中心，自數年前開始被認定是違建，但每次被排定拆除最終都沒有拆，指控有「大咖議員」撐腰，「九喬」紐約家具1樓違建，PTT鄉民起底，此大咖議員為民進黨議員梁文傑，而且是「十一喬」。建管處25日表示，此案有3位議員在協調。

黃國昌爆料，位於北市八德大樓的紐約家具八德店，自2016年11月遭舉報違法夾層後，建管處至少排定了9次要拆除，迄今卻從來沒有成功，因為有議員「九喬」紐約家具1樓違建。

梁文傑受訪證實，確實助理有協調，但僅就地上一樓部分協調，對於地下三層狀況不清楚，從來沒管過，地上一層因為挑高7米，造成空間太大，光是空調費後挑高，於是做了夾層，變成5米挑高，卻遭人檢舉作為樓中樓使用，業者認為，明明沒有樓梯唯一要上去的方式是升降機，無法接受。

梁文傑說，他沒有開過協調會，這兩天才去了解，發現在非法與合法之間是有爭議，建管處從未有明確判決，每次有人舉報，建管處到場查看之後，都沒有發現有違法使用，業者希望建管處盡快結案，如果有違法事實就拆，之後黃國昌爆出後，都發局才突然轉變決定要拆除，目前還在協調拆除一樓夾層。

至於是否認為被針對，他認為，黃國昌是針對業者，從台中到新北再到台北都踢爆，「我認為他不是針對我」，辦公室當一般選民服務處理，台北市這樣的案子太多了，任何違法的違建也不可能因為議員關說變成合法，都是因為非法認定有爭議才去協調。針對黃國昌指控是大咖議員護航，梁文傑說「我不覺得自己是大咖議員」。

建管處副總工程司洪德豪指出，地下室一到三層夾層確實違建，必須拆除，梁文傑處理的地上一樓問題，與其他議員協調內容不同，地上一層有爭議的部分已經釐清不是違建樓板，不過由於天花板樓層太高，要結構補強，將不定期派員查看，若以樓板使用，會以違建拆掉；建管處坦言，此案總共有三位議員協調，但無法透露是誰。