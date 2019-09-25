　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

家具店違建案！梁文傑遭起底是「大咖議員」　建管處爆共3位在喬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 梁文傑受訪。（圖／記者楊亞璇攝）

▲梁文傑受訪。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

時代力量立委黃國昌指控八德路上紐約家具設計中心，自數年前開始被認定是違建，但每次被排定拆除最終都沒有拆，指控有「大咖議員」撐腰，「九喬」紐約家具1樓違建，PTT鄉民起底，此大咖議員為民進黨議員梁文傑，而且是「十一喬」。建管處25日表示，此案有3位議員在協調。

黃國昌爆料，位於北市八德大樓的紐約家具八德店，自2016年11月遭舉報違法夾層後，建管處至少排定了9次要拆除，迄今卻從來沒有成功，因為有議員「九喬」紐約家具1樓違建。

梁文傑受訪證實，確實助理有協調，但僅就地上一樓部分協調，對於地下三層狀況不清楚，從來沒管過，地上一層因為挑高7米，造成空間太大，光是空調費後挑高，於是做了夾層，變成5米挑高，卻遭人檢舉作為樓中樓使用，業者認為，明明沒有樓梯唯一要上去的方式是升降機，無法接受。

梁文傑說，他沒有開過協調會，這兩天才去了解，發現在非法與合法之間是有爭議，建管處從未有明確判決，每次有人舉報，建管處到場查看之後，都沒有發現有違法使用，業者希望建管處盡快結案，如果有違法事實就拆，之後黃國昌爆出後，都發局才突然轉變決定要拆除，目前還在協調拆除一樓夾層。

至於是否認為被針對，他認為，黃國昌是針對業者，從台中到新北再到台北都踢爆，「我認為他不是針對我」，辦公室當一般選民服務處理，台北市這樣的案子太多了，任何違法的違建也不可能因為議員關說變成合法，都是因為非法認定有爭議才去協調。針對黃國昌指控是大咖議員護航，梁文傑說「我不覺得自己是大咖議員」。

建管處副總工程司洪德豪指出，地下室一到三層夾層確實違建，必須拆除，梁文傑處理的地上一樓問題，與其他議員協調內容不同，地上一層有爭議的部分已經釐清不是違建樓板，不過由於天花板樓層太高，要結構補強，將不定期派員查看，若以樓板使用，會以違建拆掉；建管處坦言，此案總共有三位議員協調，但無法透露是誰。

ET快訊
邱澤爆劈腿害「唐嫣自殘」！傷透4女星負評情史起底…網怒譙：渣
佈局國際新生代！東森與世新產學合作　王令麟：學校、學生、產業
偷刮下面濃毛「假扮8歲孤兒」！侏儒症女意圖毒死養父母
妻進產房血崩命危嬰兒亡　父殯儀館跪地磕頭哭喊：寶寶對不起
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不滿蔡政府處理私菸案態度　許淑華痛批：有關係就沒關係

總統府諮議被爆買37條菸　府：與檢方偵查中私菸案無關！購買者有18人

私菸案罰責兩套標準　許淑華：出了錯還是有位置給你

快訊／打臉府發言人！黃國昌爆「林家如」購買37條私菸　證實是總統府諮議

41位美議員挺台參與ICAO　外交部致謝

家具店違建案！梁文傑遭起底是「大咖議員」　建管處爆共3位在喬

快訊／華航私菸流向　關務署證實：今華膳空廚辦公室查扣13條　8條已被消費

獨／郭台銘親繪選票板塊圖首曝光：蔡英文比韓國瑜大　王金平最小

沈富雄鬆口認列民眾黨不分區第一名　「若能擦亮名單就義無反顧」

中共075型兩棲攻擊艦今下水　嚴德發：我們不會讓它過來

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

不滿蔡政府處理私菸案態度　許淑華痛批：有關係就沒關係

總統府諮議被爆買37條菸　府：與檢方偵查中私菸案無關！購買者有18人

私菸案罰責兩套標準　許淑華：出了錯還是有位置給你

快訊／打臉府發言人！黃國昌爆「林家如」購買37條私菸　證實是總統府諮議

41位美議員挺台參與ICAO　外交部致謝

家具店違建案！梁文傑遭起底是「大咖議員」　建管處爆共3位在喬

快訊／華航私菸流向　關務署證實：今華膳空廚辦公室查扣13條　8條已被消費

獨／郭台銘親繪選票板塊圖首曝光：蔡英文比韓國瑜大　王金平最小

沈富雄鬆口認列民眾黨不分區第一名　「若能擦亮名單就義無反顧」

中共075型兩棲攻擊艦今下水　嚴德發：我們不會讓它過來

陳長文／「司法為民」勿忘手握權力時　同理人民處境

從古至今　「人」為什麼愛說謊？

北美獨享Toyota 4Runner為越野而生　2020年式新增軍綠塗裝

總統府化身「百年時光機」　國慶光雕秀10/4起每晚登場！

宏碁通信打造「韌性城市」　推出智慧水城市解決方案

男失蹤2天街頭流浪15公里遠　員警一眼認出協助返家

不滿蔡政府處理私菸案態度　許淑華痛批：有關係就沒關係

手癢想摳爆！先搞懂「長痘痘3原因」　網友遇經期、熬夜小心狂冒

13歲Elly「高級超模厭世臉」吸226萬人搶看！　親媽小S一看撂狠話

珠海男網／前球王穆雷暌違9個月首勝　排名掉到413

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

政治熱門新聞

韓打臉自己挖石油　名嘴：請直接..

韓國瑜嗆「挖石油誰說的？」　中..

林國慶曝籤詩　網推爆：驚崩聖駕

韓國瑜「彩蛋直播」掏出一包菸　..

韓國瑜勝選可能性　趙少康2點解..

藍綠曾共同決議：鼓勵中油探勘太..

韓國瑜危險！雷倩籲郭台銘陣營發..

被列民眾黨不分區立委！張瑋軒：..

國民黨：未來中廣連修馬桶都要黨..

楊實秋曝：王世堅四年來每年都替..

郭董不選了　藍委選情出現驚人現..

許毓仁臉書PO《返校》心得　網..

陳明文300萬事件！金管會：無..

沈富雄：義無反顧列民眾黨不分區..

更多熱門

相關新聞

違建有議員撐腰？柯：偵查不公開

時代力量立委黃國昌指控八德路上紐約家具設計中心，自數年前開始被認定是違建，但每次被排定拆除最終都沒有拆，質疑有議員撐腰，要求北市府說清楚。對此，柯文哲23日接受媒體聯訪表示，「基於偵查不公開，全部調查結果還沒出來之前，不需要做太多結論」。

凱道4大集結！韓粉、倒扁空拍真相

凱道湧破40萬人？議員一句話打臉

羅智強指國家機器主導韓國瑜桃色風暴

陳思宇慘敗　梁文傑：年輕族群難認同

關鍵字：

紐約家具梁文傑

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

連千毅臉書成黑道百科！合照過的挫咧等

子宮破裂嬰死母危！醫痛喊：我不是神

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒冥紙抗議

韓打臉自己挖石油　名嘴：請直接fire幕僚吧

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

妻進產房血崩命危嬰兒亡　父磕頭哭喊：寶寶對不起！

邱澤認張鈞甯戀情！甜蜜曝進度

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　借錢度日

孫瑩瑩小三被挖「曾和阮經天戰3天」！11年前床事細節曝

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面