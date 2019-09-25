影／北京大興機場今開幕！未來安檢到登機「刷臉」就OK

▲北京大興國際機場。（圖／CFP，下同）

記者朱世凱／綜合報導

在經歷7次綜合模擬演練、3場驗證試飛之後，北京大興國際機場今（25）日正式開幕營運。據悉，自首航當天起，中國聯合航空將從北京南苑機場完全轉場至大興機場，南苑民航機場也將隨之關閉；在2019年冬春航季開始前，北京大興國際機場由中聯航獨家營運，日均航班量130多班，航線80多條。

綜合陸媒報導，北京大興國際機場位於北京市大興區榆垡鎮、禮賢鎮和河北省廊坊市廣陽區的交界處；按直線距離計算，距離天安門46公里，距離首都國際機場67公里，是目前世界上唯一的一座雙進雙出航廈。

到了機場，辦理乘機手續往往耗費大量時間，不過在北京大興國際機場，每個環節的設計都爲了讓旅客更加便利。北京大興國際機場採用集中式「多指廊」結構，放射狀的形式讓旅客從航廈中心到最遠端登機口步行距離不超過600公尺，步行時間僅需不到8分鐘，有效解決路程過長問題。

此外，機場最大的亮點就是人臉辨識系統，旅客不用出示任何證件、紙質或電子登機牌，刷臉即可實現登機，這給旅客出行帶來了全新的體驗；除了刷臉這項新技術外，大興國際機場也將首試自助託運、首次採用行李實時定位跟蹤系統。東航信息部副總經理馮勁松表示，東航在北京大興國際機場推出基於5G網路的智慧出行集成服務系統，包括「一張臉走遍機場、一張網智能體驗、一顆芯行李管控」。

▼北京大興國際機場內部照。（圖／翻攝自微信公眾號京呈）

報導也提到，今日首班航機為南方航空飛抵廣州的航班，機票開賣後就立刻被搶光了；另外，為了讓北京大興機場、首都機場客流量平衡，因此按照航空公司的聯盟做區分，包含東方航空、南方航空等天合聯盟（SkyTeam）的成員將轉移至新機場，而中國國航所屬的星空聯盟（Star Alliance），預計會繼續停駐首都機場。

機場的對外交通也是民眾關注的焦點，大興機場營運後，地鐵「大興機場線」也將同步開通，總共只停靠3個站，從北京三環的草橋上車，經過大興新城抵達機場，全程只要19分鐘，運營時間爲早上6點至晚間10點30分。根據航班情況，高峰時段（7點至9點，15點至19點）發車間隔8分30秒，其他時段發車間隔10分鐘，全天運行時間不少於16.5小時。