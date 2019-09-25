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影／40秒不眨眼！ 直擊北京閱兵村 儀仗隊女兵頂烈日苦練8小時

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記者任以芳／北京報導

▲大陸三軍儀仗隊，女官兵烈日下訓練。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸三軍儀仗隊，女官兵烈日下訓練。（圖／記者任以芳攝）

大陸70週年國慶十一閱兵，號稱史上規模最強大，今天（25日）北京閱兵村開放中外媒體採訪。大陸解放軍三軍儀仗隊陸海空，以及維和部隊在鏡頭前亮相，最大亮點是女兵訓練過程，「40秒不能眨眼，烈日下一天訓練八小時，是最辛苦磨練。」

▲大陸三軍儀仗隊，男官兵受訓嚴格 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸三軍儀仗隊，男官兵受訓嚴格 。（圖／記者任以芳攝）

距離北京大約一小時車程的昌平區南口鎮「閱兵村」，正在緊鑼密鼓訓練。這裏ˊ是大陸解放軍三軍儀仗隊，以及維和部隊等單位訓練基地，踏進鋼鐵訓練營，此起彼落口號聲不斷，十分震撼！

▲大陸三軍儀仗隊，女官兵身高要求163-175 公分 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸三軍儀仗隊，女官兵身高要求163-175 公分 。（圖／記者任以芳攝）

大陸三軍儀仗隊是打頭陣的徒步方隊，今年最大看點還是漂亮女官兵。烈日下受訓，依然帶妝上陣，不少人塗抹厚重防曬油。每位隊員要求平均身高163到175公分，一字排開大長腿踢正步，如果沒統一在直線上，全部重練！三軍儀仗隊女兵馬雁飛接受《ETtoday東森新聞雲》訪問時表示，「最辛苦的訓練，除了在太陽下站立， 還得忍耐40秒直視前方不能眨眼，但我們都能克服障礙。 」

▲大陸維和部隊方隊首次曝光，藍色貝雷帽特色標誌。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸維和部隊方隊首次曝光，藍色貝雷帽特色標誌。（圖／記者任以芳攝）

大陸十一閱兵新亮點，還有首次設立「維和部隊方隊」難得曝光。頭戴藍色貝雷帽是標準特色，號稱是「大陸藍盔」。根據了解，閱兵挑選男官兵時要求也很嚴格，身高必須175到185公分，最高不能超過190公分，外加身心健康，顏值擔當。「閱兵訓練要求團體一條心、百足聽一個口令」，目前所有魔鬼受訓倒數計時，持續半年多受訓，四個徒步方隊將在10月1日一起亮相演出。

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