87歲嬤擔心嘸人照顧　親手「毒殺身障孫」：我也快死了！

▲美國佛州一名老太太擔心死後無人照顧身障的孫子，狠下毒手。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國佛羅里達州一名87歲老太太莉莉安（Lillian Parks）健康狀況越來越不樂觀，擔心自己過世以後，身體殘疾、無法自理的孫子喬爾（Joel Parks）無人照顧，故意「用藥過量」殺害對方。據了解，她當場就向警方坦承犯行，將被依二級謀殺罪起訴。

根據《美國廣播公司》（ABC），喬爾的妹妹22日中午發現哥哥失去意識，嚇得趕緊報案。布雷登頓警察局（Bradenton Police Department）派員抵達時，發現一名30歲男子已經死亡，此時，祖母兼監護人莉莉安（Lillian Parks）立刻坦承，她讓孫子「過量服用藥物，試圖結束生命。」

▲莉莉安故意讓喬爾「用藥過量」，殺害身障的孫子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

局長提爾斯（Brian Thiers）表示，莉莉安認為自己「快要死了」，因此刻意給予喬爾過量的藥物，「她擔心過世以後，沒有人可以照顧孫子。」據了解，犯案的祖母還沒有提供更多細節，警方也仍在等待毒理學檢驗報告出爐。

綜合外媒報導，莉莉安目前被安置在一間安全的醫療機構，受到保護性醫療監護。警方認為，這一起謀殺經過事先計畫，傾向依二級謀殺罪提告。提爾斯說，「我們正致力與州檢察官辦公室合作，確保莉莉安出院以後將被拘留，並受到適當的指控。」

The woman told police she was going to die soon and was worried no one would be able to take care of her grandson, who has disabilities, once she was gone. The Latest >> http://bit.ly/2mXWjQG 由 ABC Action News - WFTS - Tampa Bay 發佈於 2019年9月24日 星期二

根據《每日郵報》，喬爾一周有5天住在社區服務提供的團體家屋（Group Home ），只有周末會和奶奶一起度過，他的父親已經去世，與母親關係非常疏離。但是，警方拒絕透露死者確切的身體殘疾狀況。

提爾斯24日接受WSFA電視台採訪時表示，莉莉安終究要為奪取他人性命負責，但是「這對於警探來說，是一件非常艱難、棘手的案件。你在某種程度上，會為這個人感到難過，因為她太擔心自己死後無人照顧（孫子），唯一的選項竟是取走另外一個人的生命。但是，另一方面，這也是一個經過深思熟慮的過程，她有計畫地奪走另外一個人的生命。」



►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！