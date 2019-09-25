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極濃！「黑色冰淇淋」拌入OREO餅乾、Hershey’s巧克力　限時3天第2杯50元

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▲▼COLD STONE新品 。（圖／業者提供）

▲COLD STONE首推搗蛋「黑色冰淇淋」。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接萬聖節即將來臨，COLD STONE自9月27日起推出新品，除了有首創的「巧克黑皇后」外，還有「蘋果粉公主」等。另業者也推出「萬聖新品活動」，凡於9月27日至9月29日限時3天內，購買中杯以上冰淇淋，可享第二杯50元優惠。

COLD STONE推出2019年最新搗蛋企劃，以童話故事邪惡皇后遇上浪漫公主為主題，其中「巧克黑皇后」耗時半年研發，基底為牛奶冰淇淋拌入Hershey’s巧克力醬，再搭配美國經典OREO、小麻糬。而「蘋果粉公主」則以蘋果派為發想概念，將法式香草風味冰淇淋拌入美國鹹香派皮餅乾，再淋上青蘋果派餡、紅蘋果風味果露。

COLD STONE指出，搶搭新一波節慶熱潮，每年萬聖研發創意冰淇淋屢創佳績，帶動業績成長1成以上，而今年更顛覆以往，首次以話題十足的極濃黑牛奶冰淇淋，代表童話故事邪惡勢力的黑皇后，對上浪漫公主的蘋果風味冰淇淋，研發出全新吃法及多重口感，預計將引發嚐鮮風潮。

除了推出萬聖新品活動，COLD STONE還攜手KKBOX合作推出「音樂幸運轉盤活動」，自9月27日起為期49天天可抽獎一次，有機會獲得免費冰淇淋、買一送一等優惠，於全台COLD STONE凡消費冰淇淋商品，喊出通關密語即可獲得免費單球冰淇淋、KKBOX 14天免費暢聽卡。

另外，Mister Donut則為歡慶15週年生日，接連推出優惠活動，除了自9/27～9/29連續三天，消費滿百即可以15元加購蜜糖波堤外；另自即日起至10月31日，還有LINE好友獨享「夢想優惠2送1」活動，期間憑券可享甜甜圈、點心、現做飲品，任選買2送1。

▲▼Mister Donut 。（圖／業者提供）

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