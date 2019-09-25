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新iPhone搬資料只能選iCloud、iTunes？達人額外教你兩招快速轉移

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▲▼iPhone資料轉移。（圖／記者邱倢芯攝）

▲除了iCloud、iTunes，3C達人Tim哥額外教你兩招iPhone資料轉移方法。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

對於部分的果粉來說，每年9月就是換手機的「好時節」，不過每換一次手機，就要重新設定許多App、系統偏好，這讓許多人都覺得好麻煩；先前《ETtoday新聞雲》記者曾報導過，可以用iCloud、iTunes方式先行資料備份，而後拿到新手機時，再將備份的資料拉進新手機當中。不過，3C達人Tim哥要教你另外兩種方式，來快速轉移你的資料。

無線傳輸：第一種方式是無線傳輸，要使用這項方法的前提是，新舊兩支手機都必須是搭載iOS 12.4（或以上）的系統，且要在在同一個Wi-Fi環境把藍牙打開；在開啟新手機的電源後，舊手機就會立刻作動，跳出提示問你「設定新的iPhone」，若是你按下「繼續」兩支手機就會相互連線，並透過無線傳輸的方式來搬移舊資料。

不過第一種方法Tim哥似乎不太推薦，他分享自己身旁朋友的例子，因為手機內的照片、影片太多，且都不想放棄任何一張，因此資料傳輸的時間長達7小時；如果你願意花時間慢慢傳，Tim哥建議，兩支手機都應該要插上電源，再讓手機慢慢傳輸資料。

有線傳輸：雖然Apple原廠並沒有推出Lightning to Lightning的傳輸線，不過你可以使用舊有的Type-A to Lightning線纜，搭配上Lightning to USB 3 Camera Adapter串在一起做有線傳輸。

▼使用Type-A to Lightning線纜，搭配上Lightning to USB 3 Camera Adapter串在一起，就可以做iPhone資料轉移的有線傳輸。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone資料轉移。（圖／記者邱倢芯攝）

在串接兩支手機後，新手機螢幕上會出現「從iPhone傳送」與「從iCloud下載」兩個選項，記得點選「從iPhone傳送」，並按下「同意」條款，之後手機會要求你做一些基本的設定，全部設定完畢後，就可以放下手機讓兩部裝置相互傳遞資料了。

傳輸完畢後你會發現，之前在舊手機下載的App都會一併替你下載好，不必再進到App Store中將它們一一下載回來。

不過Tim哥也提醒，如果你的舊手機有配對Apple Watch，記得事先將手錶取消配對；用不到的照片、影片與資料記得先刪除，才不會拖延資料轉換時間。

除此之外，舉凡像是Line等通訊軟體的聊天記錄都要記得事先備份，才能一併轉移過去；不過要注意的是，因為在Line的系統中聊天記錄僅能iOS轉iOS、安卓轉安卓，如果你是安卓手機要跳槽蘋果手機，即便是下載了「安卓轉移到iOS」的App 聊天記錄一樣無法轉移。

▼Tim哥提醒，無論選擇何種資料轉移方式，都一定要記得先做好所有的資料備份。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone資料轉移。（圖／記者邱倢芯攝）

且最重要的是，所有需要密碼的App，以及Apple ID密碼都一定要記牢，不然在轉移資料後，你還是會遇上帳號登不進去的窘境。

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