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家長會長被控性侵　法院認證「束褲太緊太難脫」判無罪

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▲台灣高等法院刑事庭大廈。（圖／記者季相儒攝）

▲高等法院因被害人束褲太緊，改判無罪。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市興雅國小家長會長丘姓男子，利用會務藉機接近一名單身女家長，雙方交往後女方有意結束這段關係，不料丘男竟跑到女方家裏大鬧，更以手指性侵女方。丘男三度遭法院認定有罪判刑，但高院25的更三審，認定女方當時穿著的束褲太緊，應該沒被脫掉，因此改判丘男無罪。可上訴。

判決指出，丘男在2010年間擔任家長會長，還曾經擔任台北市國小學生家長聯合會副總會長，他隱瞞已婚身分，與被害女子交往。2012年9月間，女子打算結束這段關係，但丘男不死心，在凌晨衝進女子位在台北市信義區的住處，大吵大鬧。女子事後驗傷並提出告訴，指稱丘男當時以手指性侵得逞，要求法辦。丘男遭檢方提起公訴。

法院審理時，丘男否認犯罪，主張雙方為男女朋友，當時雖有爭吵、拉扯，但並未性侵；另外也說女子身上的傷並非當時造成，自己無罪。但法院審理後，一審、二審、更一審均認定丘男有罪，分別判刑1年10月與1年8月。更二審則改判無罪。

案經撤銷發回，高院更三審審理後，也判決無罪。更三審合議庭指出，被害人指稱當時丘男脫下她的束褲，性侵得逞，但高院函詢束褲製造公司，該公司回覆該束褲之正確穿著方式，需耗費相當力氣且過程繁複；而被害人身高168公分、體重65公斤，身材並非嬌小。高院因此認為，倘若當時發生肢體扭打，丘男強將被害人所著束褲拉扯至大腿部位、性侵得逞，但被害人腰、腹部均無因拉扯而產生之擦、挫傷力、無束褲遭強行拉扯之刮、擦傷痕，似乎不太可能。

另外高院也認為被害人有許多不合常理之處，例如不進行性侵害驗傷、女兒在房裡有無聽到吵架聲音陳述不一、被害人供稱天亮之後去公立醫院驗傷與事實不相符、行為當時雙方來往仍然密切，諸多疑點，高院因此改認定丘男並未性侵，判決無罪。可上訴。
 

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