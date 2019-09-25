「不想冠敗名！」他冒名代打拳擊賽　當場心臟驟停…戰死畫面曝光

▲保里斯斯坦喬夫冒名代打拳擊賽死亡。（圖／翻攝自YouTube／Miguel Rodríguez）

記者林瑩真／綜合外電報導

保加利亞一名拳擊手維利奇科夫（Velichkov）於20日參加一場拳擊賽，但卻當場心臟驟停，送醫後不治。不過更驚人的是，主辦單位發現，他根本不是維利奇科夫本人，而是他的表兄弟冒名代打。

綜合外媒報導，比賽由21歲的維利奇科夫對戰墨加（Ardit Murja），兩人連打5回合，突然，維利奇科夫被一個左刺拳擊中，接著腳步不穩跌往擂台繩索，雙腳開始抽搐，引起主辦單位注意，立刻上前急救，並將維利奇科夫送醫。

可惜的是，維利奇科夫送醫仍不治，消息傳出後，引起拳擊界一陣哀悼。不過這時主辦單位才發現，原來這名男子根本不是維利奇科夫，而是他的表兄弟保里斯斯坦喬夫（Boris Stanchov），是斯坦喬夫偷偷冒名上場代打。

維利奇科夫事後透露，斯坦喬夫從2018年開始就用他的拳擊執照參賽，斯坦喬夫保證不會有問題，教練也知道此事，「我不知道他為什麼用我的執照猜參賽，他只說不想要自己的名字冠上敗名」。

維利奇科夫表示，因為他參加的並非重量級比賽，所以沒想過會發生這麼可怕的悲劇。報導指出，保加利亞職業拳擊聯盟則懷疑，斯坦喬夫是被收買來打假比賽，未來恐怕會禁止維利奇科夫的賽事。