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川普召集19國宣示「沒有國際墮胎權」　籲UN刪除「性與生育健康」條款

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▲▼川普在第74屆聯合國大會上發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普在第74屆聯合國大會上發表談話，宣布沒有國際墮胎權利。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普在聯合國大會上宣布，國際上不應存在墮胎的權利，應該刪除聯合國文件中用字「含糊」的條款，例如「性與生育健康」（Sexual and Reproductive Health），而上述主張已獲得19個國家支持，包括沙烏地阿拉伯與俄羅斯。此舉引發各界爭論，支持者認為，政府積極維護美國基本價值，國際婦女健康聯盟（IWHC）卻指出，不應剝奪女性與性別多元者的人權。

《華盛頓時報》報導，川普在聯合國大會致詞時宣布，沒有「國際墮胎權利」，並要推動刪除「性與生育健康」等條款。據了解，這些國家將共同關注家庭價值，絕不寬恕對於年輕族群有害的性風險，或者提倡墮胎作為家庭計畫的手段。

▲▼美國衛生與公共服務部長亞歷克斯．阿澤（Alex Azar）（圖／達志影像／美聯社）

▲美國衛生與公共服務部長亞歷克斯．阿澤（Alex Azar）。（圖／達志影像／美聯社）

亞歷克斯．阿澤與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也聯合發布信件表示，「那些試圖重新詮釋國際文書，創造新的國際墮胎權的積極努力，以及提倡削弱家庭的國際政策，已經在一些聯合國論壇上取得進展，我們仍然對此非常關切。」

此消息一出，許多公民運動與女性權利組織都表示非常驚訝，指控美國與沙烏地阿拉伯、蘇丹等擁有糟糕人權紀錄的國家聯盟，並且對於依賴華盛頓援助的國家施加不公平壓力。

▲▼川普在第74屆聯合國大會上發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國與其他19國家聯盟，宣布沒有國際墮胎權利。（圖／達志影像／美聯社）

瑞典國際發展合作部長在推特上表示，這是「令人難以置信的消息」，「女性的權利不論何時都需要受到保護。」荷蘭對外貿易和發展合作部長卡格（Sigrid Kaag）也代表其他58國發表聲明，反對此聯盟的主張。據了解，她並沒有使用「墮胎」一詞，可是不斷強調，必須全面維護性與生育的權利。

國際婦女健康聯盟（IWHC）主席吉拉瓦（Françoise Girard）指出，「性和生育權利是人權的一種，受到聯合國協議神聖不可侵犯的保護，至今已有25年。」她認為，川普政府的立場太極端，「不斷試圖剝奪婦女、女孩和多元性別者的權利，但是都失敗了。」

反對墮胎的倡議團體認為，此舉是美國政府「在世界舞台上的領導能力強盛而活躍」的象徵。「蘇珊．B．安東尼名單」（Susan B. Anthony List）主席丹恩費爾塞爾（Marjorie Dannenfelser）表示，「從第一天起，川普總統就致力於恢復對於生命的尊重，這同時也是美國根深柢固的基本價值，範圍不僅限於國內政策，也實踐於我們的國際關係中。」

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