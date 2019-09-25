棄百萬年薪！中年丈夫忽然辭職跑去創業燒錢...她傻眼　專家揭傷人真相

▲職場示意圖。（圖／視覺中國CFP，下同）



【創業掩蓋失業！中年丈夫突然辭職，要去創業圓夢，怎麼辦？】

文／洪雪珍

到中部上課時，順道拜訪朋友Carol，前幾年因工作關係，經常和她見面，先生都會一起出席，這次只有Carol單獨赴會，便隨口問起她先生的近況，哪裡知道得到一個答案：

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「他離職3年了。」

中年突然辭職

啊，怎麼會？Carol的先生在一家經營良好的企業任職總經理，管了10多年公司，意氣風發、氣色紅潤，照這個態勢看來，至少做到65歲，老闆才會放他退休，而3年前也不過50出頭。在這個尷尬的年齡離職，直覺是有些異常。

Carol看出我的疑惑，便開始大倒垃圾，說先生辭職之後，一心一意要創業，因為創業是他一生的夢想，決心圓夢去！可是3年過去，一個產品也沒做出來，每天還是朝九晚五的上班下班，有模有樣的。問題是，一個孩子念高二，一個孩子念大一，都需要用錢，坐吃山空不是辦法，弄得Carol工作壓力再大也不敢嚷嚷著要離職。難免有時候會上火，Carol便忍不住開罵：

「做得好好的，老闆沒教你離職，何必自己提辭？」

「幾百萬年薪不賺，卻跑來創業燒錢，你是不管這個家了嗎？」

是這樣嗎？我心生疑惑。Carol說先生從提辭呈到離職只有2、3天，之前未曾和她提過要離職，肯定這是一個閃電離職，毫無預警。Carol再說，沒聽過先生提到老闆有慰留先生，她也沒問起，因為推想先生在公司舉足輕重，老闆勢必不想放人，但礙於先生辭意已堅，就不好再強留。

聽到這兒，我當下有譜，接下來要說的話挺傷人的，便放低音調，貼近Carol的耳朵小聲說：

「妳有沒有想過，先生是做不下去，被迫辭職的？」

自尊心作祟

一聽，Carol瞪大眼睛看著我，下巴差點掉下來，頭搖得與波浪鼓一般，直說不可能，因為「他是總經理，這10多年來，老闆最倚重的就是他。」可是沈默一陣之後，Carol回想起一些跡象，覺得不無可能。

辭職之前，先生失眠1年餘，夫妻分房也未改善，而且變得暴躁易怒，家人都不敢招惹他。過去每年老闆會請他們夫妻出國度假，那一年也因故取消…這些事情一塊一塊的拼湊起來之後，慢慢的，真相浮現，Carol突然醒過來似的，既是懊悔又是心疼，自責不該誤會先生長達3年，不給好臉色。即使如此，Carol不解先生為什麼要隱瞞。

「自尊！自尊！男人要的就是自尊！」我回答。

從一個呼風喚雨、備受重用的總經理，到被暗示該走人，以及被用盡各種方式冷落與排擠，那種被背叛與被拋棄的難受，是一般員工難以想像與體會的。因此，不要說Carol不敢置信，恐怕連她先生本人至今都不願意承認，便形成自我保護機制，寧願解釋成為了創業圓夢，才主動提辭。

創業，掩蓋失業

「老闆要把我派駐越南，可是無法照顧家庭，所以我拒絕了。」

「老闆要留我，可是我認為公司沒有發展性，所以離職了。」

這些都是經常聽到的離職理由，聽在另一半的耳裡，當然是無法諒解，甚至暴跳如雷，因為它們都是可以溝通或讓步的啊！是的，說對了，所以這些理由其實是託詞，而離職的真正原因是被炒了！

Carol的先生一輩子是社會精英，大家景仰的對象，形象完美無缺，一旦被資遣，當然會無法否認，而製造出假情報自欺欺人。妻子Carol也跟著「配合演出」，一家4口就是沒有人願意相信這位「光宗耀祖」的一家之主失業了…

麻煩，也在這裡！當一個病人缺乏病識感，拒絕承認生病，不主動就醫，拖延的結果便是病情惡化。Carol的先生還是像過去一樣，上班下班，作息未變，生活未變…一切如常，下一步就是「裝忙」，用創業掩蓋失業，反正一人公司，沒有人知道他究竟在忙什麼。像受傷的野獸一樣，躲進洞穴裡，久而久之，變成人人不敢去揭開的瘡疤。

給予時間療傷

中年，正是家計最沈重的當口，少有人會挑這個敏感時刻主動離職；即使有，也會和家人討論再三，不會今天說辭、明天就走。所以只要出現以下3個狀況，幾可判定是非志願性離職，不見得是制度化的資遣，有可能是在暗示下被逼走。

1. 配偶重視家庭，對於養家有高度的責任感。

2. 配偶突然離職，先前未曾聽他提到要離職。

3. 配偶還未找到下一個工作。

被裁員或資遣，對於一個盡忠職守的人來說，是致命的一擊，即使他表面上泰然自若，內心也是淌血一灘，千萬別在傷口灑鹽巴。責怪只會把他們逼得縮到洞穴深處，再也出不來，使失業問題變得棘手難解。建議做到以下3步驟：

1. 接受他：

--不論他提出哪一種離職理由，都不要拆穿，給他們保留自尊與面子！

2. 包容他：

--在家庭經濟的許可範圍之內，給時間與空間療傷，若是想要出國旅行或在外租辦公室，由他們去吧！

3. 引導他：

--在一段時間之後，試著引導他們走出洞穴，再進入就業市場。

解決問題，用這個問題的既有思維去解決，容易卡住不動；反而是要跳到另一個問題去看，才有辦法找到出路。當新的問題解決了，原來的問題便會自然消失。

Carol的先生表面的問題，看似創業燒錢，但是用創業去跟他談是談不了的；他的癥結在於失業，難以面對失業，也難以啟齒，面子拉不下來，無法踏出求職的第一步，所以應該先解決失業問題，創業一事就會不刄而解。

不過，待業最好不要超過1年，否則容易變成長期失業。最新統計，一般求職需時25個星期，中年人求職可能要到2倍時間，將近1年，家人一定要給予充足耐心，等待他們再度披上戰袍。



洪雪珍

知名專欄作家

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學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作：《要獨立老，不要孤獨老》、《你的強大，就是你的自由》、《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》等







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