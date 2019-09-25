台南麻豆交流道匝道重大死亡車禍　 市府辦理標線標誌改善車道重新配置

▲國道1號麻豆交流道南下匝道發生車輛與行駛平面道路之機車發生重大死亡車禍事故，台南市政府相關單位前往現場會勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號麻豆交流道南下匝道，9月18日發生車輛與行駛平面道路之機車發生重大死亡車禍事故，經市府相關單位於24日上午前往現場會勘，根據現場狀況研議改善辦法，另台南市麻豆分局也積極進入社區進行大型車交通安全宣導，希望多管齊下，避免類似憾事發生。

台南市政府交通局等單位經討論後，由交通局辦理標線標誌改善，車道重新配置，中線車道改為機慢車道，並設置車道預告標誌，提早導引機慢車匯入中線車道，避免於匝道口產生交織衝突，以降低交通事故發生率，及於外車道路面繪設往高速公路標字，並請警察局及麻豆區公所加強宣導機車用路人循標線行駛；另外，有關機車引道環境及照明改善問題，交通部高速公路局南區養護工程分局9月27日另辦現勘共同研議改善方案。

9月18日下午發生在麻豆交流道的死亡車禍，造成大家議論紛紛，為了讓民眾了解麻豆警分局對於交通安全的重視，除了在9月24日上午參與麻豆交流道周邊道路改善工程的會勘提出建議外，麻豆分局副分局長洪國哲，更立即安排時間，前往麻豆區中興里社區關懷中心，提醒社區的居民注意大貨（客）車的「內輪差」、「視線死角」、「盲區」的認識及目前麻豆警分局為降低交通事故的發生，針對「闖紅燈」、「超速」等違規強力取締作為，為的就是要大家在馬路上開（騎）車都能更安全。

▲國道1號麻豆交流道南下匝道發生重大死亡車禍事故，台南市麻豆分局積極進入社區進行大型車交通安全宣導，避免類似憾事發生。（圖／記者林悅翻攝）

麻豆分局長楊慶裕表示，我們為了用路人行的安全，除了加強易肇事路段的巡邏的密度也統計交通事故大數據來分析肇事原因，並針對主要違規項目加強稽查，為了就是要讓大家在馬路上行駛、行走時能更安全，期望民眾能多多支持警察的努力，共同來維護大家的生命、財產安全。