台塑企業資助3641萬元　雲林橋頭派出所新建廳舍落成　

▲台塑陳文仰副總表示，秉持兩位創辦人回饋社會理念，積極投入地方建設。（圖／六輕管理部提供）

記者傅誠／雲林報導

雲林縣警察局橋頭派出所新建廳舍落成啟用典禮，於25日假橋頭派出所舉行，儀式由縣長張麗善親臨主持，捐贈單位由台塑麥寮管理部陳文仰副總及塑化公司黃耀南協理代表出席，活動現場另有花鼓隊、扇舞及廟宇陣頭助陣表演增添氣氛，場面隆重盛大，展現警民合作、廠鄉一家親和樂場面。

橋頭派出所興建於1982年長期肩負守護地方責任，歷經1994年六輕建廠，麥寮鄉人口急速增加，地方工商蓬勃發展，勤務日漸繁重，然而該辦公廳舍年久失修，天花板內層鋼筋鏽蝕、混凝土剝落，經檢測後判定為海砂屋，除警察同仁執勤不便外，亦影響洽公民眾安全，在地方人士及台西分局積極爭取下，由雲林縣政府編列800萬元及台塑企業出資3,641萬元共同改建總樓板面積1,138平方公尺(約344.14坪)之地上三樓建築物，盼能提供警方優質工作環境，進而提升為民服務品質繼續守護當地居民。

麥管部陳文仰副總表示，秉持兩位創辦人回饋社會理念，積極投入地方建設，除本次捐建橋頭派出所外，先前於2015年捐贈台西分局總價264萬元的3輛警備車，以及2017年捐贈6,853.6萬元協助建置雲林縣麥寮、東勢、台西及四湖等四鄉重要路口監視器及員警意外險、防寒雨衣、電腦主機等，拋磚引玉贊助警方升級硬體設施，營造更安全優質的生活環境，盼能讓警民一家親、地方長治久安。