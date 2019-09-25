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防堵理專A錢老問題　金管會主委顧立雄下令銀行全面清查

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▲▼財政委員會,金管會主委顧立雄。（圖／記者季相儒攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

銀行理專盜用客戶款項的事件頻頻出現，金管會主委顧立雄今（25）日表示，目前已找銀行總稽核來談，要求對有理專的分行落實理專十誡，希望落實內稽內控3大防線，並要求半年內要全面清查，若之後再發生就會究責到總行。

立委施義芳在立法院財委會表示，銀行理專挪用客戶資金案件層出不窮，上周又爆出玉山銀行理專涉及挪用客戶千萬元資金，未來該如何防範？

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金管會主委顧立雄對此指出，要求銀行加強內稽內控，同時也有找銀行總稽核來談，希望落實內稽內控3大防線，並要稽核按照理專十誡規定，檢視理專的分行有無落實。

針對金管會已列舉5類型的缺失，其中一項為未建立行員關聯戶的相關監控，施義芳質疑，關聯戶該如何做監控？顧立雄則說，若自行的關聯戶，內稽內控要建立查核機制，若他行也要透過建檔來管控。

顧立雄強調，銀行3道防線，包括法遵、稽核等也要落實，若稽核沒有做到就要罰錢，未來也會對督導人員追究相關責任。

立委江永昌也提及，日後發生理專挪用款項，而不是現在，那是否要究責？顧立雄則說，玉山銀行和永豐銀行目前看起來是過去發生的事，但現在要求半年內清查一遍，重點還是要落實內控的查核制度，預防未來新案件的發生，若清查發現是舊案，則按照舊制來處置。

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