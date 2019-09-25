盧秀燕赴世新分享城市行銷聚焦空污、經濟　允諾年底燈會「比屏東好看」

▲台中市長盧秀燕到世新演講，準備谷關空氣瓶做為禮物。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者洪巧藍／台北報導

台中市長盧秀燕今（25）日受邀到世新大學演講談城市行銷，內容聚焦在空污改善以及拼經濟。她引用環保署監測資料指出，台中市空氣污染在她上任以來已經改善四成，靠的就是市府緊迫盯人、強力稽查重罰；盧秀燕也細數市長上任以來籌備台中購物節與台中燈會兩項活動以及大台中國際會展中心與綠美圖等重大建設開工，將打好基礎來達到振興作用。

盧秀燕演說指出，台中市是台灣中部天然條件最好的城市，以高鐵交通來說，往南往北都是一個小時，且城市有平原有山有海，夏天不會比台北、高雄熱，冬天也不會比台北、高雄冷，加上護國神山颱風也不太來。台中在城市發展均衡，工商農並進，因為非政治中心，多年來沒有被政治干擾，不過從另一方面來看，台中長期以來也被忽略。

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盧秀燕說，有句話叫「重南北、輕中央」，台中在政治發展領域之中比較沒有位居高位者，相對基礎建設、硬體建設被忽略，然而當世界全球化，這就不利於城市競爭，所以她當台中市長之後就要加強建設投資，提高競爭力。

▲台中市長盧秀燕演說中談如何解決台中空污。（圖／世新大學提供）

他們第一個遭遇的課題就是空污。盧秀燕表示，雖然台中天然條件樣樣好，但空污印象甚至影響到外縣市民眾來台中置產意願。然而過去台中空氣也是好的，怎麼突然變壞了？她認為與「能源政策」有關，這幾年能源政策失調，變得高度依賴火力發電，全國最大的台中火力發電廠首當其衝，也讓台中變得烏煙瘴氣。

盧秀燕表示，從她去年12月25日上任至今，根據環保署監測資料，台中的空污已經改善4成。電廠一樣在，能源政策仍失調，市府怎麼辦到的？因為有緊迫盯人、強力稽查，絕對不寬貸，只要抓到就是重罰。

台中市政會議昨（24）日更發佈第二階段改善措施，把每年10月到第二年4月列為「空污季」，不僅採取道德勸說，如果是移動、固定、逸散污染源，不再勸導直接開罰。若為已經發佈的空品不良日還製造空污，加倍處罰，最高三倍。

▲台中市長盧秀燕暢談城市品牌行銷。（圖／世新大學提供）

盧秀燕話鋒一轉提到拼經濟，要如何增加台中各行各業收入？要拼觀光、拼人流，讓更多外縣市、外國民眾來到台中，吃在台中、住在台中、玩在台中、買在台中。

暑假期間由台中市府主辦長達六週的官方購物節，再搭配抽獎為誘因，最後總消費金額達25億。另外在年底即將開跑的台中燈會，盧秀燕說，過往燈會都是在元宵節開燈，時間為期兩週，而為了拉長經濟效益，台中市規劃兩個燈區，副燈區從今年12月就開燈，把消費經濟拉長到一個半月時間，讓台中經濟更活絡。

且不同2015年的台中燈會在烏日，民眾搭高鐵來看，沒有進入台中市區就又搭高鐵回去，這次要把客人拉進台中市區，使用后里花博區塊，盧秀燕掛保證「會比屏東還要好看」。

除了軟體的活動，在硬體方面 盧秀燕則提到兩大建設，包含今年3月開工的大台中國際會展中心，將讓台中也有等同台北世貿般的場地，市民可以在這邊展示產品、接到訂單；接著中綠美圖也在本月開工，將提供一個國際級的圖書館與展演中心，同時帶來文化與經濟效益。

盧秀燕演說中不忘與學生互動，帶來就職時準備的「谷關空氣瓶」做為回答、提問的禮物，現場有不少來自台中的學生，紛紛向市長提出自己對家鄉的疑問，盧秀燕也見招拆招，一一解答，整體氣氛輕鬆活絡。

▲世新大學學生熱情，盧秀燕應同學邀請拍攝合照。（圖／世新大學提供）