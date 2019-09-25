▲ 新北敬老獻藝歌仔戲《如戲人生》，新科議員驚豔粉墨登場。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與市議會每年攜手演出「敬老獻藝歌仔戲」大獲民眾好評。2019年邁入第9年，再次推出新的戲碼《如戲人生》，將於10月6日晚上7時在新北市政府3樓多功能集會堂登場。民眾自9月26日起，可至市府1樓服務台、新北市立圖書館服務台、新北市藝文中心B1服務台免費索取入場券，發完為止。

副市長陳純敬表示，敬老獻藝歌仔戲活動，已連續舉辦九年，這是全台灣各縣市絕無僅有、新北唯一的活動，透過演出促進府會一家親的深厚情感。在重陽節前夕，市府延續發揚傳統戲曲，舉辦敬老獻藝歌仔戲活動，再次呈現推動老人福利政府的用心與貼心。

▲ 記者會上（從左至右）唐慧琳、戴瑋姍、廖宜琨、馬見 Lahuy．Ipin等議員盛裝出席。

25日上午的記者會，由首度參演的議員唐慧琳、戴瑋姍，帶來精彩小片段，儘管只是小試身手，精心妝扮令全場驚豔，同時也有廖宜琨、馬見 Lahuy．Ipin等議員盛裝打扮出席記者會，期待10月6日完整版的演出。

今年歌仔戲演員陣容，還是由議員跟局處首長粉墨登場，其中有的是參演多次的，像是：王淑慧、白珮茹、賴秋媚、劉美芳、林銘仁、林裔綺、蔡淑君、楊春妹等議員以及地政局局長康秋桂；也有首度粉墨登場的，像是：市府團隊副市長陳純敬、民政局局長柯慶忠、經發局局長何怡明。

▲ 新北敬老獻藝歌仔戲《如戲人生》，首度參演的議員唐慧琳（右）、戴瑋姍（左），帶來精彩小片段。

另外，特別有幾位新生代議員加入演出陣容，有唐慧琳、戴瑋姍、葉元之、廖宜琨、馬見 Lahuy．Ipin等，讓人耳目一新。參與表演的議員、首長們，都是百忙之中排練再排練，期待精彩演出。

陳純敬表示，今年歌仔戲安排於重陽節前夕演出，入場券自9月26日起，可至市府1樓服務台、新北市立圖書館服務台（板橋區貴興路139號）、新北市藝文中心B1服務台（板橋區莊敬路62號）免費索取，歡迎長輩及民眾10月6日一起來看戲。

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