外國人才沒更好！近2成日企「薪水少4.6萬」　2原因曝光「恐留不住人」

▲在日本工作的外籍人才平均薪水普遍較低。（示意圖／取自Pakutasc）

記者林瑩真／綜合外電報導

日本勞動力短缺，不少企業選擇徵求外國人才，然而，現在一份調查報告指出，有將近2成日企出現「外籍員工收入比日籍員工低」現象。

據《日經中文網》報導，日本PERSOL綜合研究所針對500家雇用外籍員工的日企進行調查發現，有76.5%日企是「外籍、日籍員工薪水相同」、18.6%日企是「外籍比日籍員工薪水低」，僅僅5%日企是「外籍比日籍員工薪水高」。

採訪外籍員工最多的企業職位，平均一個月薪為36.6萬日圓（約新台幣10.7萬元），但日籍員工卻可達41.2萬日圓（約新台幣12萬元），整整多出4.6萬日圓（約新台幣1.3萬元）。

對此，日本PERSOL綜合研究所認為，主因出於日本企業習慣以年資、前後輩來決定薪水，導致就算做同樣工作，也可能因為晚進入公司而領低薪；另一原因則是外籍員工離職率較高，只要有其他更好條件的公司就會馬上跳槽。

一項調查指出，外籍員工離職率高的日企中，平均薪水低於日籍員工10.6萬日圓（約新台幣3萬元），但即使是離職率低的日企，平均薪水仍低於日籍員工1.9萬日圓（約新台幣5555元）。

報導指出，日本這種不長期工作就無法加薪的職場環境恐怕難以留住外國人才，若外國人才的需求不斷增加，日企最好改變工資制度。

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