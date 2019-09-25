遭爆濫權自肥北商大校長澄清　教育部：校方3天內要說明

▲台北商業大學 。（圖／翻攝台北商業大學臉書）

記者崔至雲／台北報導

國立台北商業大學校長張瑞雄遭爆料，濫權自肥、荒唐治校，不僅用公家宿舍養前妻、女兒，還挪用百萬元校務經費裝潢，另外每年出國考察花費近500萬元，卻停止供應學生廁所衛生紙、刪減清寒獎學金等。對此，張瑞雄今（25日）發表聲明表示，很遺憾校內同仁選擇向媒體爆料的方式毀損校譽，「實在非常的不應該，會保留法律追訴權」。教育部也回應，已要求校方3天內針對消息內容提出說明。

媒體報導，張瑞雄上任後疑似向馬政府時代的行政院要了一間位於台北市精華地段、3房2廳的首長宿舍，當作校長宿舍，並挪用近百萬元校務經費裝潢，每年還編列10萬元支付水電、瓦斯費，但宿舍疑似由前妻及女兒居住，他和現任妻子則住在新北市豪宅、搭公務車上下班。

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▲台北商業大學校長張瑞雄。（圖／翻攝台北商業大學官網）

張瑞雄聲明指出，很遺憾同仁選擇向媒體爆料的方式，我們大概也知道這些同仁是誰，如此毀損校譽的方式實在非常的不應該，我們會保留法律追訴權。就宿舍的部分已經辦理退租歸還手續，宿舍的一切費用皆是依法有據，事實上和這次爆料的同樣一個人已經向監察院檢舉過，監察院調查後也已經還張瑞雄清白。

張瑞雄也提到，「校長每年只出國幾次，哪會用到五百萬的出國經費，明顯的誇大其辭。其他有關經費和校內其他經費部分皆是各個負責的一級單位控管，校長極少干預它們經費的使用，一且皆合法依法辦理。」

▲台北商業大學校長張瑞雄遭爆料，濫權自肥、荒唐治校。（圖／翻攝台北商業大學臉書）

對此，教育部專委柯斤尉指出，已發文給學校，要求在3天內針對消息內容提出說明，但初步檢視北商財報，雖然該校財務不是很好，但還算正常。柯今尉也說明，校長宿舍可以供校長及校長家人居住，但校長本人也須住在裡面，但是不是有其他人跟校長一起住，還需要調查。

另外，針對張瑞雄是否有掏空校務資金狀況，柯今尉回應，根據北商大近3年決算結餘，105、106年及107年分別結餘2953萬元、685萬元及965萬元，108年第二季可用資金還有17億元，目前還看不出有什麼狀況。