登革熱入侵成大　博士生染罕見第三型…同系所學生抽血檢驗

▲台南市本土登革熱新增1例，患者是30多歲成功大學博士生，台南衛生局上午展開宿舍及校園環境噴藥防治，並對同宿舍及系所學生展開擴大抽血篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市本土登革熱新增1例，至9月25日累積26例，第26例患者是30多歲成功大學博士生，該男子平日住在成大博士生宿舍，24日晚上確診為登革熱第三型病毒，與之前一、二型不同，目前住院治療，台南衛生局上午展開宿舍及校園環境噴藥防治，並對同宿舍及系所學生展開抽血篩檢。

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台南市登革熱防治中心指出，第26例病患是30多歲的成大男博士生，台中人，沒有慢性病史，住東區大學里，近期沒有出國，9月21日出現發燒、頭痛及關節痛症狀，當日至診所就醫；9月22日出現眼窩痛再至原診所，醫師建議至醫院就醫，其於9月23日至醫院訧醫，經登革熱NS1快篩陽性進行通報，於9月24日夜間確診為登革熱(PCR陽性、IgM陰性、IgG陰性)，病毒型別為第三型。個案目前住院治療中，同住家人無疑似症狀。

個案的社區隱藏期為2天，主要活動地於居住地（宿舍）及就讀學校校園，研判感染源為宿舍或學校活動地周邊環境。登革熱防治中心已於9月23日針對個案宿舍及教室進行噴霧罐壓罐及孳生源清除。9月24日持續進行校園及校外活動地強力孳生源清除。並規劃於9月25日進行宿舍及校園環境進行戶內外噴藥及擴大孳生源清除。

病例感染病毒型別為第三型，與今年台南市本土病例病毒型別第一、二型不同，因此，登革熱防治中心已進行擴大疫調及採檢，期能找出濳藏病例，進行相關防治。請民眾做好防蚊措施，儘量穿著淺色長袖衣褲，有疑似症狀時可至醫院診所或衛生所進行登革熱快篩。

登革熱防治中心指出，現在的氣侯涼爽正適合病媒蚊繁殖，且有不定期降雨情況，請民眾把握雨後第1週防疫時效，澈底落實「巡、倒、清、刷」防範病媒蚊孳生。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

成大指出，在接獲衛生局通知住校的博士生感染登革熱後，除全力配合衛生局執行各項緊急措施，嚴密監控疫情外，也責成全校各單位加強孳生源清除，衛保組人員也已擴大全校孳生源稽查、強化登革熱防治宣導。

成大衛保組表示，該名學生居住的勝六宿舍區與居住的全棟宿舍及學生上課的地點光復校區都已展開噴藥作業，25日上午起也同時對同棟的住宿生進行全面性的問卷疫調、抽血掌握有無潛在病例。估計抽血的學生人數為400多人，成大全力動員，嚴密監控、追蹤與宣導，多管齊下，防治登革熱。

