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東森前進校園產學共榮！國際菁英培育計畫狂吸大馬學生卡位幸福企業

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▲▼世新與東森「產學合作簽約記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森集團與世新大學25日簽訂產學合作，（由左至右）世新大學校長吳永乾、世新大學董事長周成虎、東森總裁王令麟、東森副總裁廖尚文共同出席見證。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

東森集團專注新媒體與新零售，長期佈局全球市場，配合政府新南向拓點，近年更擴大國際菁英人才培育計畫，深入校園希望透過產學合作，為企業注入新血，也讓有實力的年輕人提早卡位、為履歷加分。9/25上午與世新大學簽約合作，預計每年提供30個職缺予世新大學在學或畢業生，第一階段針對國際菁英人才培育，第一波率取名單也將於10月初正式進入東森集團內實習。

根據教育部統計，目前在台就學僑生、港澳學生高達2萬8千人，外籍生因了解自身國家同時具有母語溝通能力，加上在台就學熟悉台灣文化與人際，透過有計畫的產學合作將有助於提早為境外人才需求進行培育，因此東森旗下東森房屋、東森自然美及《ETtoday新聞雲》日前到世新大學徵才，第一階段已有10位僑生進行面談，順利錄取者將於10月初開始實習，未來也將陸續啟動第二波、第三波實習工讀與產學合作項目。世新大學校長吳永乾表示，東森集團多角化經營且具全球化格局，未來可提供學生優質的就業平台，尤其對馬來西亞、港澳僑生來說都是很好的發展機會。

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▲▼世新與東森「產學合作簽約記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

▲馬來西亞僑生劉雪兒(右)目前已確定進入東森集團旗下《ETtoday新聞雲》實習。

ETtody新聞雲於簽約儀式現場採訪了3位曾參與面試的世新大學學生，他們表達對加入東森大家庭的憧憬。其中，來自馬來西亞、目前大三的劉雪兒已經確定錄取ETtoday新聞雲的實習工作，將有機會親上第一線新聞現場發揮所學，為此，劉雪兒表示：「東森是一個很有規模的大企業，能為我未來的履歷加分，覺得自己很幸運能進入網路新聞擔任實習生，期待能夠學習到與課堂上不同的實務工作內容，增加經驗提升職場即戰力。」

另外，來自吉隆坡、同樣也參加甄選的陳詠潔則表示若有機會加入東森集團，希望先留在台灣工作、累積大企業工作經驗，未來有機會再將所學帶回家鄉；而來自柔佛州的余毓庭則是希望能進入東森房屋多接觸一些廣電與房地產實務相關的結合方式，像是學習行銷、社群經營實務，未來有機會也想回到東森房屋在馬來西亞家鄉的據點工作。

▲▼世新與東森「產學合作簽約記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森集團總裁王令麟認為社群雲端最大族群就是年輕人，產業應盡早吸收年輕人的想法與需求。

東森集團總裁王令麟表示：有鑑於社群雲端用量最大的使用族群都是年輕人，因此不論是新媒體、新零售事業，都需要學習如何與年輕人溝通，透過產學合作，能讓產業盡早吸收年輕人的想法與需求，再加上產學合作不只能因材施教，更能讓學生有發揮空間，相信將建立學校、學生與企業的三贏局面。

東森集團提供學生工讀機會已行之有年，大三、大四學生利用課餘到東森新聞雲擔任助編、或是在東森購物節目部協助現場Live、各公司的行政助理.....而且東森集團有一套完整的留才培育計畫，就學期間工讀表現優異，就有機會畢業後直接留任，成為正職員工，且因為比一般畢業後求職者提早一~二年熟悉工作領域，更能有傑出表現。

2019年底東森集團預計總員工數將超過5200人，希望用高薪持續吸引優秀人才加入，而工讀生時薪也有機會提高至250元，相信未來月領4萬4千元不是夢。長期力行公益、關懷弱勢的東森總裁王令麟更特別指示，除了第一階段招募國際菁英人才培育，接下來也要持續幫助清寒、弱勢家庭學生，讓他們機會加入東森大家庭、減輕年輕人背負學貸的壓力，與東森一起打拼，創造收入、過更好的生活。

▼東森與世新大學雙方高層皆共同出席見證產學合作簽約儀式。

▲▼世新與東森「產學合作簽約記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

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