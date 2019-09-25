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公益信託成「新避稅天堂」？租稅優惠惹議　財政部盼強化適用條件

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▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

公益信託公益支出的比率很低、或者捐贈的都是有關係的財團法人，遭到外界疑義以及立委的關心。財政部長蘇建榮今（25）日到立法院財政委員會接受質詢表示，公益信託目前沒有規範捐贈比率才可以抵稅，現在正在與法務部討論是否要規定支出比率。

近期公益信託捐贈可能不符合外界期待，而引發不少的爭議，民進黨立委吳秉叡、王榮璋都關心公益信託議題，吳秉叡指出，近期有媒體報導，有大型公司的公益信託，2014年至2018年現金股息收入高達35.27億元，但是有慈善總支出則超過13.02億元，但近98%善款是給親友或者是有關係的財團法人。

請繼續往下閱讀...

另外，王榮璋表示，公益信託的支出缺乏規範，成為新「避稅的天堂」，以最大的公益信託來看，2015年支出比率都很低，這些都引起社會很大的議論。

官員表示，現行的規範公益信託的租稅優惠包括遺贈稅、所得稅等優惠。有捐贈公益信託可以不計入遺產或贈與總額，且個人或營利事業成立、捐贈公益信託，可以列捐贈扣除，另公益信託所有的房屋可以直接使用者可免房屋稅。財政部官員表示，現行的公益信託的監管，包含捐贈比率、捐贈對象確實比較弱，尤其對於未履行公益信託應盡的責任，缺乏相關的機制來取消租稅優惠，需要機制來做為強化。

依據財政部「教育文化慈善機關或團體免納所得稅適用標準」，財團法人必須要財團法人免課所得稅標準為公益支出達到收入總額60％。財政部希望也採取同樣的標準，但是希望公益信託的支出符合成立公益目的，才可以享有租稅優惠，目前法務部正在預告修正信託法，未來也會配合信託法的修正再來考慮強化配套機制。

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