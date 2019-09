原住民學生疑遭師辱！印尼巴布亞省抗議至少27死　居民困起火大樓

▲印尼巴布亞省瓦梅納發生示威,建築物被點火。(圖/路透)



印尼西巴布亞省(West Papua)上月才爆發大規模示威活動,數百名抗議者23日又點火焚燒當地幾棟建築,其中與警方發生衝突多數為高中生,而不同地區的死亡人數加起來至少有27人。有消息指出,一名老師的種族主義言論引起紛爭,不過這個說法被警方否認。

《英國廣播公司》(BBC)報導,回到8月,有民族主義團體指責,西巴布亞學生於印尼獨立日在泗水(Surabaya)褻瀆國旗,他們辱罵學生是猴子、豬與狗,隨後引發大規模示威。西巴布亞省短暫平靜沒多久,許多高中生23日又上街抗議,點火破壞數棟建築物。

這次事件中,巴布亞省中部城鎮瓦梅納(Wamena)至少有23人喪生,其中一些人受困燃燒的大樓中。隨著當局24日繼續進行搜尋工作,預計死亡人數會再上升。

有消息傳出,一名老師辱罵一位原住民學生是猴子,因此爆發激烈抗議。不過,巴布亞警方駁斥這個說法是一場「騙局」,真相其實是不同學校的學生打架鬧事。

