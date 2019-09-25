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原住民學生疑遭師辱！印尼巴布亞省抗議至少27死　居民困起火大樓

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▲▼印尼西巴布亞省（West Papua）瓦梅納（Wamena）爆發示威。（圖／路透）

▲印尼巴布亞省瓦梅納發生示威，建築物被點火。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

印尼西巴布亞省（West Papua）上月才爆發大規模示威活動，數百名抗議者23日又點火焚燒當地幾棟建築，其中與警方發生衝突多數為高中生，而不同地區的死亡人數加起來至少有27人。有消息指出，一名老師的種族主義言論引起紛爭，不過這個說法被警方否認。

《英國廣播公司》（BBC）報導，回到8月，有民族主義團體指責，西巴布亞學生於印尼獨立日在泗水（Surabaya）褻瀆國旗，他們辱罵學生是猴子、豬與狗，隨後引發大規模示威。西巴布亞省短暫平靜沒多久，許多高中生23日又上街抗議，點火破壞數棟建築物。

這次事件中，巴布亞省中部城鎮瓦梅納（Wamena）至少有23人喪生，其中一些人受困燃燒的大樓中。隨著當局24日繼續進行搜尋工作，預計死亡人數會再上升。

有消息傳出，一名老師辱罵一位原住民學生是猴子，因此爆發激烈抗議。不過，巴布亞警方駁斥這個說法是一場「騙局」，真相其實是不同學校的學生打架鬧事。

在另一場位於巴布亞省首府查亞普拉（Jayapura）發生的紛爭中，則有4人死亡，加總不同地區的總死亡人數來到27人。據悉，有學生拿彎刀、石頭襲擊士兵與警察。

巴布亞省軍方發言人達揚托（Eko Daryanto）告訴《法新社》，許多民眾受困，23日暴力事件造成的死亡人數可能上升；他還向《美聯社》指出，學生襲擊警察，警方回擊，造成3位公民死亡。當地軍事指揮官迪安托（Chandra Dianto）說，其他受害者遭到燒傷，有些人被砍死。

巴布亞省瓦梅納、查亞普拉23日分別發生兩起襲擊事件，據了解，約700人被警方帶走訊問，多數人隨後遭釋放。來到查亞普拉，安全部隊人員與示威者陷入紛爭，數十名警察站在校園外。

一連串的衝突，最早似乎源自巴布亞學生被辱罵。不過，對許多當地人民來說，他們對印尼的怨恨情緒已醞釀數十年。巴布亞省曾為荷蘭殖民地，直到1969年正式納入印尼領土，1969年雖然舉行獨立公投，當時只有約1000人被允許投票。

時至今日，巴布亞省還是有獨立運動人士，同時，印尼軍方被控嚴重侵犯人權，試圖鎮壓任何形式的異議聲音。

►學生被辱是「猴子」！　印尼西巴布亞示威者縱火焚燒大樓　囚犯趁機逃獄

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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