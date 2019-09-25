88歲前總統府資政徐立德與小35歲音樂家婚姻　二審准離

▲徐立德。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

高齡88歲的前總統府資政徐立德，2013年間與小自己35歲的陳姓女音樂家結婚。但徐立德的第二春僅維持2年，雙方2015年間就分居，徐立德並訴請離婚。一審不准，徐立德上訴二審，高等法院審理後，25日以「兩造之婚姻發生難以回復破綻」為由，改判准雙方離婚。可上訴。

徐立德學經歷豐富，擁有美國哈佛大學公共行政碩士，韓國慶北大學經濟學榮譽博士，加拿大維多利亞大學榮譽法學博士等學位，並曾任台灣省財政廳長、財政部部長、經濟部部長、經建會主委行政院副院長、總統府資政。

他的元配劉勤生2009年過世，徐立德在幾年後尋得第二春，先被媒體拍到與小他35歲的陳姓女音樂家當街親吻，2人沒多久就在2013年6月間結婚。但2人的婚姻維持不到2年，徐立德在2015年初就搬出住處，與陳女分居並轉與兒子居住。2016年底，2人撕破臉，徐立德訴請離婚。

徐立德起訴理由指出，2016年8月間，陳女與父母發生糾紛，但陳女竟多次怪罪徐立德，還主動提出離婚之想法。同年12月間，陳女婚前之私事經父母批露見諸於媒體報導後，陳女就開始有自殘行為，並向徐立德情緒勒索。徐立德認為自己年老，難以承受，婚姻已生有破綻，故訴請離婚。

一審士林地院審理後，並未判准離婚，駁回徐立德請求。徐上訴二審，高等法院審理後，認為2人分居初期仍有互動，但自2016年8月陳女與父母發生糾紛後，陳女心生怨懟，並主動提離婚，還嘲諷徐立德將因無須扶養陳女而感到歡欣；徐立德也接受被陳女離婚之請求，2人婚姻開始出現破綻。一直到同年12月間的媒體報導出現，雙方更加無維持婚姻的意願。而2人於2016年4月分居後，甚少互動，最後相約見面是1年多後的2017年7月間，最後更只在2019年3月在醫院偶遇，可知2人婚姻發生破綻後，均無積極維持婚姻之作為，已無回復之望，高院因此判准離婚。可上訴。

