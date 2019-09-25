　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

88歲前總統府資政徐立德與小35歲音樂家婚姻　二審准離

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

徐立德。(圖／記者徐士璉攝)

▲徐立德。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

高齡88歲的前總統府資政徐立德，2013年間與小自己35歲的陳姓女音樂家結婚。但徐立德的第二春僅維持2年，雙方2015年間就分居，徐立德並訴請離婚。一審不准，徐立德上訴二審，高等法院審理後，25日以「兩造之婚姻發生難以回復破綻」為由，改判准雙方離婚。可上訴。

徐立德學經歷豐富，擁有美國哈佛大學公共行政碩士，韓國慶北大學經濟學榮譽博士，加拿大維多利亞大學榮譽法學博士等學位，並曾任台灣省財政廳長、財政部部長、經濟部部長、經建會主委行政院副院長、總統府資政。

他的元配劉勤生2009年過世，徐立德在幾年後尋得第二春，先被媒體拍到與小他35歲的陳姓女音樂家當街親吻，2人沒多久就在2013年6月間結婚。但2人的婚姻維持不到2年，徐立德在2015年初就搬出住處，與陳女分居並轉與兒子居住。2016年底，2人撕破臉，徐立德訴請離婚。

徐立德起訴理由指出，2016年8月間，陳女與父母發生糾紛，但陳女竟多次怪罪徐立德，還主動提出離婚之想法。同年12月間，陳女婚前之私事經父母批露見諸於媒體報導後，陳女就開始有自殘行為，並向徐立德情緒勒索。徐立德認為自己年老，難以承受，婚姻已生有破綻，故訴請離婚。

一審士林地院審理後，並未判准離婚，駁回徐立德請求。徐上訴二審，高等法院審理後，認為2人分居初期仍有互動，但自2016年8月陳女與父母發生糾紛後，陳女心生怨懟，並主動提離婚，還嘲諷徐立德將因無須扶養陳女而感到歡欣；徐立德也接受被陳女離婚之請求，2人婚姻開始出現破綻。一直到同年12月間的媒體報導出現，雙方更加無維持婚姻的意願。而2人於2016年4月分居後，甚少互動，最後相約見面是1年多後的2017年7月間，最後更只在2019年3月在醫院偶遇，可知2人婚姻發生破綻後，均無積極維持婚姻之作為，已無回復之望，高院因此判准離婚。可上訴。
 

ET快訊
30歲買2棟千萬豪宅！丫頭公開「皮夾理財法」…許效舜拿出50
快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐　中4獎等12月領獎省80
邪教女聖師列「6罪犯守則」！凌虐過程錄影存證...見復原洗腦
高雄六龜傳奇！每逢蘋果新機發表必出現　網曝連5年都有：應該是
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

邪教女聖師列「6條罪犯守則」！凌虐過程錄影存證...見復原洗腦高喊：是神蹟

政大蔣介石銅像遭「潑漆砍馬腳」　男大生：我行使言論自由、歷史正義無罪

快訊／宜蘭大同鄉轎車自撞起火　4人輕重傷送醫

北市公車拋錨港湖「交通動脈」險打結　警揮汗推車化解危機

88歲前總統府資政徐立德與小35歲音樂家婚姻　二審准離

「我幫妳扭轉命運」神棍狠詐百萬　女怕厲鬼纏身下場慘

影／妻進產房血崩命危嬰兒亡　父殯儀館跪地磕頭哭喊：寶寶對不起！

老公說摸起來變平了！美少婦控整形醫師：害乳暈大小不一樣

相處十多天閃婚！返台老婆秒神隱　苦情男空等15年才放棄

快訊／2歲到80歲都打！邪教女聖師「教唆毆殺信眾」 警攻堅救出19人

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

邪教女聖師列「6條罪犯守則」！凌虐過程錄影存證...見復原洗腦高喊：是神蹟

政大蔣介石銅像遭「潑漆砍馬腳」　男大生：我行使言論自由、歷史正義無罪

快訊／宜蘭大同鄉轎車自撞起火　4人輕重傷送醫

北市公車拋錨港湖「交通動脈」險打結　警揮汗推車化解危機

88歲前總統府資政徐立德與小35歲音樂家婚姻　二審准離

「我幫妳扭轉命運」神棍狠詐百萬　女怕厲鬼纏身下場慘

影／妻進產房血崩命危嬰兒亡　父殯儀館跪地磕頭哭喊：寶寶對不起！

老公說摸起來變平了！美少婦控整形醫師：害乳暈大小不一樣

相處十多天閃婚！返台老婆秒神隱　苦情男空等15年才放棄

快訊／2歲到80歲都打！邪教女聖師「教唆毆殺信眾」 警攻堅救出19人

爆「專業睡導演」遭正宮太太團封殺　女星閃躲11年終於回應

邪教女聖師列「6條罪犯守則」！凌虐過程錄影存證...見復原洗腦高喊：是神蹟

35歲單親辣媽超寵6孩「爽開BMW」　嫌男人太戲劇化：沒有他們過更好！

頭款剛付完！他複驗發現屋內「補土超多」會漏水　網：拿不回來了

政大蔣介石銅像遭「潑漆砍馬腳」　男大生：我行使言論自由、歷史正義無罪

大陸推Honda HR-V電動版　廉價內裝讓日媒直呼：這塑膠感我不行

洋基14人雙位數全壘打史上第1　團隊299轟也是最多

公益信託租稅優惠惹議　財政部盼強化適用條件

快訊／宜蘭大同鄉轎車自撞起火　4人輕重傷送醫

北市公車拋錨港湖「交通動脈」險打結　警揮汗推車化解危機

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

子宮破裂嬰死母危！醫痛喊：我不..

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒..

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億..

國小男師猛追人妻！進摩鐵數度瘋..

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱..

連千毅之亂3天　起因竟是「超級..

單親辣媽嫁2週被軟禁　Goog..

淡水2歲女童呆愣險遭拐？陌生女..

即／台大驚傳墜樓！20歲女墜落..

北商大校長爆「濫權自肥」　5年..

違停接12張罰單噴7200元　..

愛心、美女都沒了　連千毅遭押「..

愛上手遊女神　網友殺到醫院告白..

影劇大亨黑歷史起底　轉娛樂圈成..

更多熱門

相關新聞

相處十多天閃婚　夫空等老婆15年

花蓮苦情男阿彬（化名）2003年間透過朋友介紹前往大陸相親，與當地女子小鳳（化名）相處十多天就決定結婚，兩人先在大陸福建省登記，接著他先行返回台灣辦理相關手續，沒想到等了又等，就是不見「老婆」來台，他不死心就這樣等了15年，直到2018年12月才看破這一切，提告訴請離婚，一審卻被法官駁回訴求。花蓮高分院合議庭本月20日裁定廢棄原判決，准許兩人離婚。

王傳家通姦案　檢方仍堅稱有罪

虐死男友前妻3歲兒　狠女重判12年半

林俊宏／羈押替代手段有了就好？

陸配改當養女　22個月爽花835萬

關鍵字：

法律人權徐立德總統府資政音樂家第二春二審高等法院離婚

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

連千毅臉書成黑道百科！合照過的挫咧等

子宮破裂嬰死母危！醫痛喊：我不是神

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒冥紙抗議

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

韓打臉自己挖石油　名嘴：請直接fire幕僚吧

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　借錢度日

邱澤認張鈞甯戀情！甜蜜曝進度

孫瑩瑩小三被挖「曾和阮經天戰3天」！11年前床事細節曝

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面