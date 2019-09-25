中共075型兩棲攻擊艦今下水　嚴德發：我們不會讓它過來

▲國防部長嚴德發答詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中共075型兩棲攻擊艦25日下水，國防部情次室次長陳國華指出，國防部注意此事已經相當久，整個情況都在掌控之中，未來對台灣的實質威脅也會做相關評估，至於若考慮通過台灣海峽，以時速約25節推算，推估需一天以上的時間。國防部長嚴德發則表示，075型是屬於登陸作戰攻擊艦，對於台海威脅一定有影響，「但我們不會讓他過來」。

中國大陸首艘國產075型兩棲攻擊艦25日於上海舉行下水儀式，該艦排水量為4萬噸級，可以搭載20架直升機，同時設有塢倉，可作為兩棲車輛和氣墊登陸艇的母船，服役後將大幅提高解放軍立體登陸、兩棲攻擊和多樣化任務能力。

▲解放軍最新075型兩棲攻擊艦想像圖。（圖／翻攝自新浪軍事）



嚴德發25日赴立法院外交及國防委員會進行業務報告及備詢，民進黨立委蔡適應詢問，075型兩棲攻擊艦將可大幅縮短中共登陸台灣時間，國軍是否應重新檢討策略。

嚴德發表示，相關訊息國防部都有密切掌握，075型兩棲攻擊艦屬於登陸作戰攻擊艦，對台灣一定有影響，可以迅速向海外遠距投送作戰兵力，共軍的登陸能力自然會提升，「但我們不會讓他過來」。

陳國華則說，國防部注意此事已經相當久，整個情況都在掌控之中，未來不論是中共投送兵力或是朝向遠洋發展，對台灣的實質威脅也會做相關評估。至於若考慮通過台灣海峽，以時速約25節推算，推估需一天以上時間。

陳國華也說，部隊的訓練與集結需要相當長的時間，075型兩棲攻擊艦若要渡過台灣海峽，以時速約25節推算，整個運作可能需要一天以上時間，國防部也會全程掌握。

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