快訊／華航私菸流向　關務署證實：今華膳空廚辦公室查扣13條　8條已被消費

記者楊蕓、林銘翰／台北報導

時代力量立委黃國昌25日召開記者會，踢爆華航非法私運的菸品與免稅品，昨天在華航空品處與一處桃園民宅被搜出，關務署副署長彭英偉也證實，「今天早上台北關已經在華膳空廚員工辦公室查扣13條，有8條沒有被查扣，據說是已經消費掉了。」

黃國昌週一在財委會質詢時，追查走私菸品的流向，當時華航董事長謝世謙稱「東西沒有拿走，都還在倉庫」，但黃國昌今再舉出事證踢爆，這些非法私運的菸品與免稅品，昨日在華航空品處與一處桃園民宅，被搜出來了，「原本應該被扣押、沒入的私菸，完全沒有被扣，在華航非法運送與掩護下，離開免稅區；同時，也已經被抽掉 9 條了，簡直離譜至極！」

對此，出席記者會的財政部關務署副署長彭英偉表示，根據他掌握的資料，華航空品處查扣了8條，私人住所4條，總共12條，另外還有21條，「今天早上台北關已經在華膳空廚員工辦公室查扣13條，有8條沒有被查扣，據說是已經消費掉了。」

華航則發布新聞稿回應，有關本公司同仁所購33條菸品，25條由華膳人員托購，當時就交給華膳人員，「剩餘數量8條其中1條為空品處職員於不知情情況下誤抽，所剩7條菸品及化妝品已於9月24日由財政部台北關扣押。」

彭英偉表示，私菸的部分是依菸酒管理法46條，主管機關是桃市府財政局，台北關會搜集相關證據移送桃園市財政局裁處；非菸品部分，會依海關緝私條例36條做處理。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感