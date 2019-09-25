東北季風起濁水溪塵揚　雲林縣進行改善工程

▲張麗善專程到濁水溪揚塵最主要來源地區麥寮出海口了解相關防治工法進度。（圖／雲縣府提供）

記者廖文賓／雲林報導

受到東北季風影響，濁水溪揚塵讓沿岸居民飽受困擾，雲林縣長張麗善縣長25日專程到濁水溪揚塵最主要來源地區麥寮出海口了解相關防治工法進度，籲請四河局加速完成抽水井搭配水線工法以及各區水覆蓋綠覆蓋作業。

為整體改善濁水溪揚塵問題，四河局針對麥寮出海口的主要揚塵來源分別制定了抽水井搭配水線與綠化搭配灑水系統來進行治理。在上週幾天的揚塵日，揚塵狀況整體來說已較去年度略有改善。另為守護濁水溪沿岸孩童健康，縣府也向環保署爭取到補助1,150萬元在麥寮鄉、崙背鄉及二崙鄉三鄉鎮22所國小裝設「新風換氣系統」已經完成，希望中央加速核定我們所提出第二階段五鄉鎮42間學校437間教室2,185新風換氣系統設置的申請案。

張麗善縣長表示，今年統計至9月24日有10天次揚塵事件日，比107年度同期減少了7天，表示今年初至今的努力是有效果的，希望四河局及台電可以加速完成出海口抽水井及水線佈線作業及供電，同時加速濁水溪各區段「綠覆蓋」和「水覆蓋」工法的進行，在揚塵發生時搭配縣府出動洗掃街車、消防車協助噴水、減少揚塵危害。